Un rudere nel cuore del mercato del giovedì: un’occasione mancata per Fiumicino

Il degrado di una struttura abbandonata contrasta con il rilancio della città e con l’immagine offerta ai cittadini

Scrivo questa mia lettera per portare all’attenzione della comunità e dell’amministrazione una situazione di degrado che riguarda un’area molto frequentata della nostra città.

A Fiumicino, nella zona in cui ogni giovedì si svolge il mercato settimanale, Largo Paolo Borsellino, è presente da tempo una struttura abbandonata, ormai ridotta a un vero e proprio rudere. Proprio mentre si iniziano finalmente a vedere segnali di miglioramento e iniziative per valorizzare il territorio, sorprende che questo spazio continui a essere trascurato.

Il mercato del giovedì richiama ogni settimana un gran numero di persone: cittadini, famiglie e visitatori. Trovarsi di fronte a una struttura in stato di abbandono non rappresenta certo un buon biglietto da visita per la nostra città. Al contrario, rischia di trasmettere un senso di incuria e disinteresse, quasi come se il degrado fosse tollerato.

Credo che intervenire su quest’area non sia solo una questione estetica, ma anche un segnale importante per la comunità: prendersi cura degli spazi comuni significa rafforzare il senso civico e il rispetto per il luogo in cui viviamo.

Lettera inviata da: Enrico G.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it