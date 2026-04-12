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Scritto da Fiumicino Online - domenica, 12 Aprile 2026

“Fiumicino S.C. 26″, vittoria allo scadere e decimo risultato utile consecutivo

Al “Desideri” decide Lombardi al 93’: successo di misura sul Tarquinia e consolidamento della posizione in classifica

 

di Fernanda De Nitto

 

Decimo risultato utile consecutivo per il Fiumicino S.C. 26 che tra le mura casalinghe dello Stadio Pietro Desideri vince con il risultato di 1 a 0 la partita contro il Tarquinia Calcio, nella ventiseiesima giornata del campionato di promozione, girone A.

 

Nel primo tempo la partita ha ritmi blandi con una buona occasione per parte in avvio. Successivamente si registra un rigore in movimento fallito da parte del Tarquinia e un colpo di testa di Mangione per il Fiumicino, su sviluppo di angolo, che da l’impressione del gol, con un’azione che illude la tifoseria locale pronta ad esaltare le prodezze dei loro beniamini.

 

Stesso effetto per un tiro da fuori di Marcomeni, per la squadra ospite, a fine primo tempo che sfiora il palo esterno.

 

Il secondo tempo si avvia con una fase a senso unico per la compagine del territorio con palle gol nitide per Perocchi e Frasca, che però purtroppo non superano la porta avversaria. Nel finale meglio per il Tarquinia, anche in questo caso con due palle gol, che non trovano la porta, grazie anche all’arguzia del portiere Imbastaro.

 

Al 93’, in pieno recupero, però Lombardi si lancia su un pallone vacante e di testa firma, in mischia, la rete della vittoria del Fiumicino S.C. 26. Il gol fa impazzire di gioia tutta la squadra e la calorosa tifoseria locale, quando, dato l’avvicinarsi del termine della partita, tutto sembrava indirizzato verso il pareggio.

 

Anche in questo caso il fortino del Desideri di Fiumicino non è stato intaccato dalle squadre avversarie, portando la squadra locale a 39 punti nel campionato, con una posizione rilevante in classifica. La compagine affronterà con maggiore serenità la sfida fuori casa della prossima domenica con l’Olimpus Roma, tentando di continuare la scia di vittorie e soddisfazioni.

 

FIUMICINO S.C. 26 – TARQUINIA CALCIO 1-0

 

FIUMICINO S.C. 26: Imbastaro, Lombardi, Di Loreto, Marvulli, Trinchi (25’ pt Trimeliti), Mangione, Munaretto, Frasca, Cifarelli (35’ st Maduka), Ferrandu (51’ st Gentile), Perocchi (37’ st Alesi). A disp. Oliviero, Di Battista, Fraglica, Grappasonni, Scarpetti. All. Albano

TARQUINIA CALCIO: Del Duchetto, La Rosa, Verde, Marcomeni, Mellini (37’ pt Bertini), Zolla, Clemente, Serpente, Elisei (43’ st Ver Meer), Liberati, Bertini (51’ st Pastorelli). A disp. Battista, Redmond, Caputo, Mignanti, Giorgi, Rosso. All. Caputo

 

Arbitro: M. Galasso
Assistenti: F. Calderone – D. Rienzi

Reti: 93’ st Lombardi

 

 

 

 

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Tags
calcio Desideri Fiumicino S.C. 26 Tarquinia
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