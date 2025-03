Alla Casa della Partecipazione di Maccarese, il Concerto di Eduarda Iscaro “Un canto… e un fiore”

Sabato 16 marzo, l’evento organizzato da Giuseppe Miccoli, Consigliere comunale, e Yogarmonia

di Dario Nottola

Sabato 16 marzo, alle 17.30, presso la Casa della Partecipazione a Maccarese, in via del Butterò, in scena il Concerto di Eduarda Iscaro “Un canto… e un fiore”. L’evento è organizzato da Giuseppe Miccoli, Consigliere comunale del Comune di Fiumicino, e Yogarmonia.

Eduarda Iscaro è una cantante, attrice, cantautrice e fisarmonicista sannita. La sua versatilità artistica fa di lei una delle figure più originali nel panorama teatrale e musicale contemporaneo. Dopo lo studio della fisarmonica e gli esordi nella musica popolare imbocca la strada del teatro musicale vantando collaborazioni col premio Oscar Nicola Piovani e con attori del calibro di Angela Pagano, Massimo Wertmuller, Anna Ferruzzo, Massimo Andrei, Lunetta Savino, Dodo Gagliarde, Lino Musella ed altri. Laureata in filologia classica presso l’Università “Federico II” di Napoli è docente di latino e greco.