Al Vittoria Beach Eventi debutta il risto-theatre

Teatro, musica e cucina per una serata immersiva il 13 febbraio con lo spettacolo “Roma de’ na vorta”

di Fernanda De Nitto

Il Vittoria Beach Eventi ospiterà il prossimo 13 febbraio, il risto-theatre, un format moderno che fonda ristorazione e spettacolo attraverso un’esperienza immersiva e conviviale.

Presso il locale di Lungomare della Salute, a Fiumicino, andrà, infatti, in scena lo spettacolo “Roma de’ na vorta…come non l’avete mai vista”, per la regia di Luigi Galdiero, con protagonisti Eleonora Cecere, Valentina Galdi, Mirko Guastatore, insieme a Rossella Palumbo, Claudio Giglione, Giulia Lara e Sofia Esposito.

Grazie alla lungimiranza di Salvatore Spataro del Vittoria Beach Eventi e l’intraprendenza di Luigi Galdiero si propone al pubblico questa innovativa combinazione tra cena, teatro, canzoni e musica. I protagonisti dello spettacolo sono artisti affermati nel panorama nazionale, a partire da Eleonora Cecere, attrice, cantante e showgirl italiana, insieme con il coreografo e direttore artistico della “Free Dance” di Fiumicino, Mirko Guastatore e la cantante internazionale Valentina Galdi, dalla voce unica. La maggior parte degli artisti che saranno in scena sono tutti di Fiumicino.

L’unione di cibo e performance ha radici antiche, risalenti, ad esempio, ai riti dionisiaci, mentre nel concetto contemporaneo il risto-theatre mira a creare un’atmosfera più intima, che in questo evento specifico racconta di una romanità antica fatta di stornelli e tradizioni popolari.

La formula è semplice perché oltre alla parte riguardante il cibo, vi è anche lo spettacolo, spesso interattivo, dove lo spettatore assume un ruolo partecipativo. Quindi nello spazio attrezzato si riscontreranno gradite motivazioni nel trascorrere una serata veramente “speciale” dove trovare tutti gli ingredienti giusti nell’abbinamento tra cibo e spettacolo mediante una formula vantaggiosa.

Luigi Galdiero, anni fa, è stato uno dei primi a collaudare questa formula e si presenta al Vittoria Beach Eventi con un prodotto cantato e recitato molto divertente e fruibile, ed unico nel suo genere.

Per partecipare allo spettacolo previsto per il prossimo venerdì 13 febbraio alle ore 20.30 presso il Vittoria Beach Eventi di Lungomare della Salute, è obbligatoria la prenotazione: Tel. 06.6522594.