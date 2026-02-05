Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 5 Febbraio 2026

Evoluzione Comune APS sostiene il Sì al referendum sulla separazione delle carriere

Sabato 7 febbraio al Plateatico un punto informativo per il confronto con i cittadini

 

 

L’Associazione Evoluzione Comune APS annuncia il proprio sostegno al Sì in vista del referendum sulla separazione delle carriere in magistratura.

 

 

Per informare e confrontarsi con i cittadini su un tema di grande rilevanza per il sistema giudiziario e istituzionale del Paese, l’associazione sarà presente sabato 7 febbraio, dalle ore 8.30 alle 12.30, presso il Plateatico, con un punto informativo aperto al pubblico.

 

 

L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire il dialogo e la partecipazione attiva dei cittadini, offrendo uno spazio di approfondimento e confronto sulle ragioni del Sì e sulle implicazioni della riforma oggetto del referendum.

 

 

Evoluzione Comune APS invita la cittadinanza a partecipare per approfondire il tema e contribuire al dibattito pubblico su una questione che incide direttamente sull’equilibrio dei poteri e sul funzionamento della giustizia.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Evoluzione Comune APS referendum Voto
