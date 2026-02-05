Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 5 Febbraio 2026

Pala Fersini, polemica sull’inaugurazione

Calicchio: “Taglio del nastro autocelebrativo, ora chiederò accesso agli atti”

 

 

“Ringrazio l’Amministrazione per la nota tecnica, resa pubblica, riguardante le sollecitazioni poste rispetto agli standard previsti per l’apertura del palazzetto dello sport di Fiumicino, ma quanto dichiarato sembra più un paradosso filosofico in cerca di vaghe giustificazioni, che un vero resoconto dei fatti” dichiara il consigliere comunale Paolo Calicchio.

 

“Per anni – aggiunge – l’odierno governo locale guidato dal Sindaco Baccini ha beffeggiato l’allora primo cittadino Esterino Montino per le sue inaugurazioni e tagli del nastro di opere che poi nel concreto, nella maggior parte dei casi, sono state sempre portate a compimento. Ora la celebrata inaugurazione prenatalizia del ‘Pala Fersini’ mi domando a cosa sia servita, se poi come dichiarato già erano previsti i lavori di modifica dell’impianto”.

 

“Non è stato anche questo un taglio del nastro auto celebrativo? – rimarca Calicchio – Quale amministrazione chiude un cantiere per poi riaprirlo? Se la problematica degli standard normativi per la pratica del calcio a 5 era già evidente, perché semplicemente non intervenire prima della simbolica inaugurazione? Al fine di conoscere il reale stato delle opere presenterò una richiesta di accesso agli atti riguardante i lavori ancora previsti per la struttura, con il relativo computo metrico”.

 

“Mi dispiace constatare, ancora una volta, la palese pressapochezza di questa amministrazione e mi domando, a questo punto, con che tempi tale bellissima struttura sportiva potrà veramente essere fruibile ai nostri ragazzi per la pratica dei diversi sport? Forse al prossimo taglio del nastro…to be continued…” conclude il consigliere Paolo Calicchio

 

 

