RomaOstia Half Marathon, al via il 1° marzo 2026 la 51ª edizione

Iscrizioni già oltre 11.600, confermato il percorso EUR–Ostia

di Dario Nottola

Oltre mezzo secolo di sport, running e gioia. È il traguardo della mezza maratona più amata d’Italia, la RomaOstia Half Marathon, nata il 31 marzo 1974, di cui la prossima edizione, la numero 51, è in programma domenica 1° marzo 2026.

Un evento divenuto negli anni sempre più attraente, creato da Luciano Duchi e fatto crescere dalla sua grande famiglia sportiva, la GSBRun-RomaOstia, da otto anni affiancata nell’organizzazione da RCS Sports & Events.

Per la terza edizione consecutiva Eurospin si conferma title sponsor della corsa, che rimane tra i primi appuntamenti sportivi dell’anno nella Capitale e una gara irrinunciabile per tantissimi runner sia italiani sia stranieri. I numeri, infatti, sono in costante crescita: a un mese dalla corsa sono già 11.600 gli iscritti.

L’edizione di quest’anno è stata ufficialmente presentata ieri in Campidoglio, nella suggestiva Aula Giulio Cesare, in presenza del sindaco di Roma e della Città metropolitana, Roberto Gualtieri, assieme all’Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi, Alessandro Onorato.

Oltre al fondatore e presidente Luciano Duchi, sono intervenuti il responsabile dei mass events di RCS Sports & Events, Luca Onofrio, il presidente di FIDAL Lazio, Tenente Colonnello Fabio Martelli, l’head of marketing dept di Eurospin, Luca Burgazzoli, in rappresentanza del presidente Daniele Mion, e l’educatrice del Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi, Anna Mastrorilli. A moderare la presentazione Laura Duchi, race director della RomaOstia.

IL PERCORSO – Confermato il velocissimo tracciato degli ultimi anni, con la partenza dall’EUR e l’arrivo alla Rotonda di Ostia. Lo start è posizionato all’ombra del Palazzo dello Sport e i runner, dopo aver attraversato per un breve tratto gli ampi e scorrevoli viali del quartiere, raggiungeranno la Cristoforo Colombo che li condurrà sino al traguardo. Un percorso che da sempre rispecchia le caratteristiche tecniche della mezza maratona, con i suoi performanti 21,0975 chilometri.

LE ISCRIZIONI – Gli iscritti registrano ancora un delta positivo di circa il 13 per cento rispetto al 2025, con la previsione di superare i 15 mila.

In costante aumento la quota degli stranieri, passati negli ultimi tre anni dal 20 al 43 per cento sugli iscritti a oggi registrati. Evidenze sempre più interessanti anche sul fronte dell’età, con una presenza più giovane di partecipanti rispetto al passato: numerosa la categoria tra i 23 e i 34 anni, circa 3.469 runner.

Sempre più donne in corsa, che rappresentano quest’anno già il 35 per cento del totale, con più 10 punti percentuali rispetto a due anni prima.

Le iscrizioni alla corsa rimangono aperte sino a oltre la metà di febbraio. Dati e informazioni al sito www.romaostia.it. Rinnovato anche per questa edizione numero 51 il sodalizio con il Policlinico Gemelli, fortemente voluto dal professore Landi, runner sempre più appassionato e grande sostenitore del valore che eventi come la RomaOstia hanno per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’attività sportiva, del corretto stile di vita e della prevenzione.

Per il sindaco Roberto Gualtieri la RomaOstia Half Marathon è “da 51 anni un appuntamento immancabile per i podisti provenienti da ogni parte del mondo. Una manifestazione straordinaria su un percorso unico che racconta il rapporto profondo tra Roma e Ostia, tra la città e il suo mare. I numeri di quest’anno confermano la sua crescita: siamo infatti pronti a superare il record dello scorso anno e ad andare oltre quota 15 mila iscritti. È uno dei primi appuntamenti sportivi dell’anno nella Capitale, amatissimo dai turisti e un’eccezionale vetrina per il nostro bel litorale. Roma ha dimostrato di saper valorizzare eventi come questo all’interno di una visione più ampia di sviluppo urbano, in cui lo sport, anche grazie all’impegno degli organizzatori, rafforza il turismo e l’economia dei territori creando opportunità. Sarà, come sempre, una festa per lo sport e per la città”.

A sua volta, per Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi, la RomaOstia “si conferma una delle mezze maratone più importanti d’Europa. Abbiamo lavorato affinché la gara fosse sempre più apprezzata all’estero e i numeri ci hanno dato ragione: la percentuale degli iscritti dall’estero è salita dal 20 per cento di tre anni fa al 43 per cento di questa edizione. Sono molto contento che tantissimi runner potranno scoprire e conoscere il lungomare di Roma, un territorio bellissimo, con tante ricchezze che dobbiamo valorizzare. Ringrazio Luciano Duchi e la sua famiglia sportiva per aver alzato il livello della RomaOstia, ma anche il Policlinico Gemelli e il professor Landi che, come in passato, sarà a disposizione per effettuare screening gratuiti al Villaggio. Il binomio sport e prevenzione è vincente. È fondamentale che un grande evento sappia sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’attività sportiva e di un corretto stile di vita”.