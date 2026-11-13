Al via il progetto “Lungo le sponde del Tevere nella Riserva Litorale Romano”

Otto itinerari gratuiti tra natura, storia e archeologia. Cinque appuntamenti già esauriti

di Dario Nottola

Domani, sabato 14 novembre, parte il progetto “Lungo le sponde del Tevere nella Riserva Litorale Romano“, finanziato dalla Regione Lazio e promosso da CEA Litorale Romano APS (già Cyberia idee in rete APS). L’iniziativa ha come obiettivo valorizzare, far conoscere e promuovere la fruizione sostenibile del tratto finale del bacino del Tevere, fondendo la ricchezza naturalistica e ambientale con quella storico-archeologica del territorio.

Un’azione mirata che unisce la tutela dell’ambiente alla scoperta delle radici storiche locali, rivolgendosi alle scuole del territorio, con un percorso dedicato di 8 moduli didattici e laboratori in classe e sul campo, e alla cittadinanza, con un ricco calendario di appuntamenti gratuiti pensati per famiglie e adulti.

Il programma delle visite guidate per la cittadinanza

Le attività dedicate al pubblico prevedono 8 itinerari nel fine settimana, pensati per favorire la riscoperta del patrimonio locale e il benessere all’aria aperta. Per garantire una fruizione ottimale, la partecipazione è a numero chiuso, con un massimo di 30 partecipanti, ridotto a 25 per la visita al Castello di Ostia Antica. Ben cinque visite hanno registrato il tutto esaurito.

Di seguito il calendario aggiornato degli appuntamenti:

14 novembre – Parco del Drago (Dragona)

– Parco del Drago (Dragona) 15 novembre – L’argine sul Canale di Fiumicino (Episcopio di Portus) – POSTI ESAURITI

– L’argine sul Canale di Fiumicino (Episcopio di Portus) – POSTI ESAURITI 21 novembre – Parco d’Affaccio di Ostia Antica – POSTI ESAURITI

– Parco d’Affaccio di Ostia Antica – POSTI ESAURITI 22 novembre – Borgo e Castello di Giulio II – POSTI ESAURITI

– Borgo e Castello di Giulio II – POSTI ESAURITI 28 novembre – Tor di Valle (in bici)

– Tor di Valle (in bici) 29 novembre – Casal Bernocchi e l’antica Ficana

– Casal Bernocchi e l’antica Ficana 5 dicembre – Tor San Michele – POSTI ESAURITI

– Tor San Michele – POSTI ESAURITI 6 dicembre – L’area archeologica di Ostia Antica – POSTI ESAURITI

Prenotazioni: tramite messaggio WhatsApp al 3274564966.

Per Maria Gabriella Villani, ideatrice e coordinatrice, il progetto si basa sulla “profonda conoscenza del territorio, ma si apre anche alla sostenibilità digitale per coinvolgere un ampio pubblico grazie a un piano di comunicazione integrato che comprende aggiornamenti in tempo reale sui canali social dell’associazione, approfondimenti sui portali web ufficiali e una serie di podcast dedicati, con quattro tracce audio incentrate sul racconto naturalistico e storico dei luoghi, fruibili da cittadini e turisti anche in modalità self-guided lungo gli itinerari”.