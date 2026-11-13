Fiumicino, il Palazzo Imperiale di Portus si svela per la prima volta al pubblico

di Dario Nottola

Nei porti imperiali di Claudio e Traiano, a Fiumicino, il “Palazzo Imperiale” si svelerà per la prima volta, in anteprima, sabato 21 novembre. Ciò grazie all’iniziativa “Muri per tutti a Portus – Invito a Palazzo (Imperiale)“. Dopo lunghi anni di ricerche archeologiche (condotte dalla University of Southampton e dalla British School at Rome, @britishschoolatrome, con il professor Simon Keay), un importante intervento di restauro conservativo e strutturale finanziato con fondi CIPE e la realizzazione di percorsi di accessibilità finanziati con fondi PNRR, l’Area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano, tesoro storico e culturale del nostro territorio, si arricchirà infatti, a breve, di un nuovo settore di visita: il Palazzo Imperiale.

Lo si potrà quindi visitare in anteprima sabato 21 novembre, alle ore 14, nell’ambito del progetto di Valeria Di Cola (@archeovaleriadicola, @muripertutti) “Muri per tutti a Portus”. La visita guidata è compresa nel biglietto di accesso all’area archeologica. Iscrizione obbligatoria via email a pa-oant.portus@cultura.gov.it.