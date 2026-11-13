Best Woman 2026, torna la Camminata in Rosa contro la violenza di genere

Domenica 6 dicembre, nell’ambito della 33ª edizione della Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma, spazio anche alla passeggiata non competitiva aperta a tutti e tutte. Partenza alle ore 10:30, iscrizioni presso la palestra Happy Sport.

La Best Woman, da sempre caratterizzata da un’importante partecipazione femminile, rinnova anche quest’anno il proprio impegno nella sensibilizzazione contro la violenza di genere. In occasione della 33ª edizione della gara nazionale su strada, in programma domenica 6 dicembre a Fiumicino, torna infatti la Camminata in Rosa, la passeggiata non competitiva che affianca la manifestazione podistica e coinvolge cittadini, famiglie e appassionati in una mattinata dedicata allo sport e alla partecipazione.

Organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi, la Camminata in Rosa rappresenta ormai un appuntamento significativo all’interno del programma della Best Woman, affiancando alla competizione sportiva un’iniziativa aperta a tutti, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza del contrasto alla violenza sulle donne.

La partenza è prevista alle ore 10:30. La partecipazione è aperta a tutti, senza finalità agonistiche né classifiche. Le iscrizioni si effettuano presso la palestra Happy Sport di via G. Fontana 14, a Fiumicino. Il ricavato della Camminata sarà devoluto al progetto Women Goal dell’associazione Africa Sottosopra ODV, un’iniziativa che mira a contribuire alla costruzione di condizioni più favorevoli per le donne, in Italia e in Malawi, in termini di pari opportunità, diritti, accesso al lavoro, sostegno e integrazione sociale.

La Camminata in Rosa si inserisce nel programma della Best Woman 2026 – Trofeo Aeroporti di Roma, giunta alla sua 33ª edizione e tra gli appuntamenti più rappresentativi del panorama podistico del territorio. Organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e sotto l’egida del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), la Best Woman è una gara nazionale su strada di 10 chilometri, inserita nel calendario federale, su un percorso misurato e omologato.

Con la gara competitiva e la Camminata in Rosa, la Best Woman 2026 – Trofeo Aeroporti di Roma si conferma un appuntamento capace di coniugare sport, partecipazione e attenzione ai temi sociali, coinvolgendo atleti e cittadini in una giornata dedicata alla corsa e alla condivisione.

Informazioni

ASD Atletica Villa Guglielmi

Email: segreteria@atleticaguglielmi.com