Fiumicino, trasporto scolastico: da oggi riaprono le iscrizioni

Nuove disponibilità per le famiglie del territorio. Domande online fino al 26 novembre 2026

Da oggi, 13 novembre, riaprono ufficialmente le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026/2027, per i posti ancora disponibili sulle linee attualmente in esercizio.

“La fase iniziale è stata particolarmente impegnativa: abbiamo ricevuto circa 1.300 domande e abbiamo dovuto definire l’assetto organizzativo del servizio, affrontando diverse criticità, per garantire una risposta alle famiglie del territorio”, dichiara l’assessore al TPL, Angelo Caroccia. “La riapertura delle iscrizioni arriva al termine di un necessario lavoro organizzativo, che ha richiesto tempo per verificare le effettive disponibilità e definire i posti assegnabili sulle singole linee, sulla base delle domande inizialmente ricevute e delle rinunce formalizzate da alcune famiglie. Questo ci ha consentito di riaprire le iscrizioni”, aggiunge Caroccia.

“Sappiamo che tante famiglie hanno atteso questo momento. La verifica delle disponibilità e la definizione dell’assetto delle linee hanno richiesto un lavoro attento e approfondito, necessario per garantire un’organizzazione funzionale del servizio. Siamo consapevoli che alcuni aspetti organizzativi possano essere ulteriormente migliorati. Per questo continueremo a raccogliere le segnalazioni dei cittadini e manterremo aperto un dialogo costante con le famiglie, per rendere il servizio sempre più rispondente alle esigenze delle persone”.

Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 00:00 del 26 novembre 2026 e potranno essere effettuate esclusivamente online, attraverso il portale istituzionale del Comune di Fiumicino. L’accoglimento delle domande sarà subordinato alla disponibilità dei posti sulle singole linee. In caso di esaurimento dei posti disponibili, saranno predisposte apposite liste di attesa.