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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 13 Novembre 2026

Poste Italiane, nuova sede in fase di individuazione a Fiumicino Paese

In corso anche i lavori per potenziare gli sportelli di via del Faro

 

 

A seguito della chiusura dell’ufficio postale di Fiumicino Paese, in via del Riccio di Mare, Poste Italiane è al lavoro per individuare una nuova sede nella stessa zona, con l’obiettivo di ripristinare il servizio e garantire ai residenti un punto di riferimento sul territorio. La società avrebbe già individuato un immobile potenzialmente idoneo e sarebbero attualmente in corso gli adempimenti necessari per procedere con l’eventuale utilizzo dei locali.

 

 

Secondo le prime stime, i tempi necessari per il completamento delle procedure amministrative e degli interventi di ristrutturazione sarebbero di circa sei mesi, salvo eventuali variazioni. Nel frattempo, per limitare i disagi alla cittadinanza e rispondere alle esigenze degli utenti, Poste Italiane ha avviato interventi di adeguamento nella sede di via del Faro, dove alcuni spazi precedentemente inutilizzati saranno recuperati per aumentare il numero degli sportelli a disposizione del pubblico. I lavori sono già in corso e, secondo le previsioni, i nuovi sportelli potrebbero entrare in funzione entro circa un mese, contribuendo a migliorare la capacità di accoglienza dell’ufficio e a ridurre i tempi di attesa.

 

(Foto di repertorio)

Scritto da Fiumicino Online
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Poste Italiane Fiumicino
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