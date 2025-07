Al via domani 4 giorni di appuntamenti estivi a Fregene, Maccarese e Fiumicino

Concerti, teatro, auto d’epoca, cultura, e visite tra natura e storia

di Dario Nottola

Con l’avvio domani de “I Giovedì di Fregene” cominciano i primi appuntamenti estivi di luglio sul vasto territorio comunale di Fiumicino. Ogni giovedì di luglio, Viale Castellammare, diventerà isola pedonale, dalle 19, nel tratto tra via Castiglioncello e via Bordighera, e si trasformerà in una via per l’arte, la moda, la gastronomia. Il progetto, lanciato dall’associazione dei Commercianti di Marina di Fregene, in collaborazione con i Club Scuderia Romana La Tartaruga e Motori d’ Altri tempi, e patrocinato dal Comune di Fiumicino, scatta con il tema “Le Francesine e le Teutoniche”, un’esposizione dedicata a vetture di marchi francesi o tedeschi.

Al Museo del Sassofono di Fiumicino, invece, per la sesta edizione della rassegna estiva “Fai Bei Suoni”, sabato 5 in scena una festa piena di swing con “Una Botta di Swing”, spettacolo del batterista Alberto Botta, storico membro dell’orchestra di Renzo Arbore.

Debuttano anche le proposte di “Maccarese d’Estate 2025”, la rassegna della Maccarese Spa. In agenda venerdì 4, alle 19.30, “Mandorleto, aperitivo al tramonto: Sound of Strange”, con Kasia Chojnacka al pianoforte e Carmelo Iorio ai sassofoni. Prosecco e mandorle offerte dalla stessa azienda agricola. Sabato 5, dalle 18, “Notte in tenda al Vivaio”: attività e giochi antichi per bambini a contatto con la natura.

Sempre domani la Pro Loco di Fregene e Maccarese lancia, per l’estate 2025, “Passi nel Tempo-Storie e segreti di Fregene e Maccarese”: si tratta di un viaggio nel tempo attraverso 16 tappe di passeggiate turistiche a piedi o in bicicletta (si parte domani alla scoperta delle Ville degli anni ’20 e ’30 ed il 4 alle Ville degli anni ’40) che abbracciano tutte le ricchezze storiche,naturalistiche ed architettoniche delle due località e che coinvolgeranno tutto il mese di Luglio.

A Fregene, sarà un mese di appuntamenti culturali grazie alla Biblioteca Gino Pallotta, in via della Pineta, con incontri tra libri ed arte, tra cui spicca sabato 5 luglio, alle 18, l’appuntamento con la celebrazione del Trentennale della Biblioteca che vede l’intervento della scrittrice Melania Mazzucco, vincitrice del prestigioso “Premio Strega”.

Sabato 5 e domenica 6 luglio, alle 21, con ingresso libero, nella Corte di Villa Guglielmi, a Fiumicino, arriva il grande teatro della Compagnia teatrale affiliata alla Pro Loco, “I Proloquaci”, che propone il divertente spettacolo “Stamo a Roma. Artro che Hollywood”.