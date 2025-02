Al Parco da Vinci, sabato 1 e domenica 2 marzo, un carnevale indimenticabile: “Carnival Cosplay Party”

I visitatori incontreranno tanti personaggi di film, fumetti e fiabe, in un’atmosfera coinvolgente e festosa

Da sempre al passo con i tempi e attento alle esigenze del pubblico, il Parco Da Vinci organizza quest’anno un carnevale indimenticabile ospitando – sabato primo marzo (nello spazio davanti a Kasanova) e domenica 2 marzo (piazza Scavolini) – il “Cosplay party” (ingresso libero). Un’occasione unica per gli appassionati di incontrare, lungo i viali del Parco più grande d’Italia, i loro beniamini altrimenti irraggiungibili, che siano un supereroe, un anime (cartoni animati), un manga (fumetti) o un protagonista dei videogiochi.

Il termine cosplay infatti nasce dall’unione delle parole inglesi “costume” e “play” e indica proprio l’identificazione del cosplayer (colui che si traveste) nel suo personaggio preferito, talmente totale da dare la sensazione di essere trasportati davvero in un mondo parallelo fatto di anelli, scettri, spade e poteri magici. I piccini quindi non dovranno stupirsi se per Carnevale vedranno dal vivo i protagonisti più amati della fantasia, così come i volti noti del mondo del cinema che attraggono anche un platea più adulta. Pur risalendo ai primi anni ’70 in Giappone, il fenomeno cosplay diventa esplosivo nel 1995 e inizia la sua travolgente diffusione che continua ancora oggi, attirando a sé persone di ogni età, in quella che è ormai diventata una vera e propria forma d’arte. Il mercato infatti si rende conto delle sue potenzialità e nascono numerose catene di negozi specializzati o siti web che producono e vendono costumi e accessori, per rendere possibile a tutti il travestimento che fino a quel momento veniva realizzato soltanto in casa. Nascono su internet forum di discussione per cosplayer, siti specializzati, appuntamenti di grandi dimensioni. E quello del cosplayer, oltre che una passione, diventa anche un lavoro.

Il primo e il 2 marzo quindi, dalle 15 alle 19, i visitatori del Parco Da Vinci incontreranno Spider-Man, Elsa di Frozen, Harry Potter, e tanti personaggi di film, fumetti e fiabe, in un’atmosfera coinvolgente e festosa. Un party interamente gratuito che inizierà con una parata lungo i marciapiedi del Parco, alla quale seguirà uno show fatto da 20 eccezionali cosplayer che interagiranno con il pubblico anche per scattare foto-ricordo di gruppo o singole.

Ancora una volta con questo evento – organizzato in collaborazione con We More, agenzia che da oltre 20 anni si è specializzata nella creazione di format creativi e nell’intrattenimento a tema cosplay – il Da Vinci conferma la sua vocazione nell’andare oltre l’offerta commerciale e mettere i suoi spazi a disposizione della vita sociale (e non solo) del territorio.

E con l’avvicinarsi della primavera infine non potevano mancare gli storici appuntamenti che da anni richiamano visitatori e curiosi da tutta Italia:

– Il “Car boot sale”: ogni prima domenica del mese, chiunque lo vorrà, potrà prendere posto al parcheggio del Da Vinci, aprire il cofano e tramutare la propria macchina in un negozio all’aperto. Un’idea originale per contribuire facilmente alla lotta allo spreco, tramite il riuso e il riciclo di oggetti ritenuti non più indispensabili.

– Il “Mercatino che passione”: si svolge nel quarto finesettimana del mese – con una edizione straordinaria il 2 marzo – e vede circa cinquanta artigiani di Roma e provincia mettere in esposizione opere del proprio ingegno, che richiamano la maestria di antichi artigiani e rispondono anche alle richieste di tanti appassionati collezionisti. Un’iniziativa che consente una sorta di salto nel tempo nel mondo del “fatto a mano”, delle antichità e del modernariato.

Il Parco Da Vinci è una realtà perfettamente in armonia con il territorio. Sempre disponibile, nei suoi 90mila metri quadri all’aperto che lo rendono il Parco commerciale più grande d’Italia e tra i più gradi d’Europa, ad accogliere grandi e piccini, famiglie, ragazzi in un dialogo continuo con il mondo culturale, sociale e istituzionale a più livelli. Vanta brand noti e ricercati a livello nazionale e internazionale.

Gli eventi sono da considerarsi annullati in caso di maltempo