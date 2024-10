Al Parco Da Vinci di Fiumicino è il momento di incontrare il Breakfast Club e Alberto Tozzi

Il 6 ottobre alle ore 16 il meet&great con i famosi influencer

Largo ai giovani e ai giovanissimi appassionati alle vicende del Breakfast Club e del famoso tiktoker Alberto Tozzi che incontreranno i loro beniamini al Parco Da Vinci in un meet&great tutto da scoprire: preludio di come il Parco si stia preparando alla stagione invernale con un programma rivolto, non solo alle famiglie, ma anche alle nuove generazioni.

Domenica 6 ottobre alle ore 16, Giulia Bizzarri, Fabio Ferrucci, Viola Silvia e Cristiano Borsi – ovvero i componenti del Breakfast Club – insieme ad Alberto Tozzi, che da solo oggi conta sui social un milione di iscritti e mezzo sul suo canale YouTube, tagliano il nastro del loro tour nazionale proprio al Parco Da Vinci (nell’area del parcheggio fronte Arcaplanet). L’evento, completamente gratuito, si aprirà con una animazione musicale delle migliori hit del momento, per poi dare spazio ai ragazzi che si alterneranno tra gag e talk show fino all’incontro con i fans che potranno avere autografi e scattare selfie da condividere.

È nel Breakfast Club che Giulia, Fabio, Silvi e Cristiano – famosi sui social già da qualche tempo – hanno fatto convergere il loro storico rapporto d’amicizia, raccontando le loro avventure. Il nome, come loro stessi hanno spiegato, trova origine dall’omonimo film degli anni ’80 che è stato anche citato in una famosissima serie tv, Gossip Girl, che gira su una trama molto affine alla storia dei ragazzi. È la storia di cinque adolescenti che si conoscono durante un pomeriggio di “punizione” scolastica e diventano poi inseparabili, stringendo un rapporto unico. Del resto, oltre alle relazioni sentimentali che sono nate tra i componenti del gruppo, alla base vi è una solida amicizia tra tutti e quattro. “Siamo migliori amici e questo ovviamente non cambierà mai, indipendentemente dalle sorti di questa esperienza”, dicono nelle loro interviste.

Alberto Tozzi, classe 2006: nel 2023 ha avuto particolare successo sui social network incrementando rapidamente i suoi numeri. È entrato a far parte della Stardust House. È tra i volti di RDS Next, dove conduce il programma “On the wave” insieme all’amico Diego Simili, grazie al quale la sua carriera si sta sempre più consolidando. Alberto nella sua vita ha cambiato tante scuole a causa del suo comportamento e adesso ha trovato la sua dimensione nel mondo dei social, dove sogna di lavorare, trasformando così la sua passione in un lavoro gratificante. Tra i suoi hobby ci sono infatti la realizzazione di video e live e il disegno. Del resto è proprio così che “Tozziquinto” (il suo nome su TikTok) è riuscito a raccontare anche le sue fragilità: come la misofonia, disturbo che crea grande sensibilità anche ai rumori minimi come la masticazione del cibo. I social sono diventati per lui un mezzo di comunicazione tramite il quale ricevere affetto e comprensione.