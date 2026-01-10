Al PalaTorrino torna lo spettacolo del wrestling con la RWA New Era

Sport, musica e inclusione protagonisti dell’evento internazionale in programma l’11 gennaio a Roma

di Fernanda De Nitto

Il progetto sportivo “RWA New Era – Wrestling Live Show 2026” costituisce un’iniziativa di rilievo nel panorama sportivo e culturale, finalizzata alla promozione del pro wrestling come sport spettacolo educativo, inclusivo e accessibile ad un pubblico eterogeneo.

L’evento si svolgerà domenica 11 gennaio presso il Pala Torrino di Roma a partire dalle ore 17.30, dove il Wrestling internazionale scatenerà il pubblico, fremente di vedere o rivedere i propri idoli sul ring di Rwa.

L’iniziativa è promossa dalla Rome Wrestling Academy (RWA), realtà storica attiva nella capitale dal 2008, in collaborazione con Personal Best e il supporto dell’Ente di Promozione Sportiva AICS Roma, riconosciuto dal Coni. Il progetto si inserisce nel percorso di rilancio e valorizzazione delle attività sportive e culturali sul territorio capitolino, con particolare attenzione ai giovani, alle famiglie e al mondo scolastico.

Uno spettacolo di sport, musica ed intrattenimento, promosso per diffondere la cultura dell’inclusione, della non violenza, della crescita attraverso il controllo emotivo, dell’attenzione e del rispetto verso l’avversario. L’evento prevede match di wrestling professionali alternati ad esibizioni musicali dal vivo con, ad esempio i Flaminio Mafia e Tormento, ingressi scenografici, attività di intrattenimento e momenti di incontro diretto tra pubblico ed atleti.

Particolare rilevanza è stata attribuita alla dimensione inclusiva mediante la predisposizione di spazi accessibili e servizi dedicati alle persone con disabilità, al fine di garantire una piena fruibilità dell’evento. Il vincitore assoluto del trofeo romano di wrestling riceverà in premio la cintura d’oro con impresso il Colosseo.

“Abbiamo ideato un grande evento internazionale nel quale la storia del wrestling italiano sarà rinnovata, e replicata durante l’anno. Da qui con Rwa – spiega Pier Paolo Pollina della Rwa – il pubblico romano e non soltanto troverà nuovamente i propri idoli di sempre e nuovi lottatori che in questi anni sono cresciuti nei valori della nostra associazione, ponendo in primo piano sempre il rispetto per l’avversario sul ring e anche nella vita”.

“Rispetto, amicizia, divertimento e passione sono le basi su cui deve vivere il wrestling. Nel nostro evento – aggiunge – ci sarà inclusione in ogni senso, vedrete tanti lottatori diversi sfidarsi, provocarsi e coinvolgere anche i cantanti e gli artisti che interverranno al Palatorrino. Il pubblico vuole divertimento ma anche quel brivido che provoca un imprevisto di scena, ricordando che anche chi assiste potrebbe essere improvvisamente un protagonista! Ma senza timori”.

“Ringrazio tutte le istituzioni che hanno scelto di supportarci nel nostro progetto, di approfondire e comprendere una disciplina che non tutti conoscono e che ora avrà una nuova luce” conclude Pier Paolo Pollina