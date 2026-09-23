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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 23 Settembre 2026

Al Museo del Saxofono di Maccarese una giornata dedicata al clarinetto

Il 25 settembre a Maccarese l’iniziativa per docenti e futuri insegnanti

 

Una giornata dedicata alla formazione e alla pratica professionale del clarinetto. Venerdì 25 settembre 2026 il Museo del Saxofono di Maccarese, a Fiumicino, ospita la Giornata Didattica del Clarinetto, iniziativa organizzata da Selmer Paris e dedicata alla didattica, alla formazione e alla pratica professionale dello strumento. L’appuntamento, rivolto a docenti e futuri insegnanti, propone una giornata di formazione e confronto attraverso interventi di musicisti e docenti, testimonianze, proiezioni e presentazioni.

 

Il programma, in calendario dalle 9 alle 17.30, prevede “Pratica dello strumento come professionista in un teatro d’opera italiano” con Yoshua Fortunato; la proiezione del documentario su Michel Portal “Qualche nota sulla libertà”; “Ciro Scarponi – Dal concerto di V. Bucchi a ‘Prometeo’ di L. Nono” con Luca Saracca e Fausto Franceschelli; una panoramica della gamma Selmer Paris e la presentazione del nuovo Prologue, con particolare attenzione alla scelta dello strumento per gli studenti, a cura di Stéphane Gentil. In programma anche l’intervento del M°. Vincenzo Mariozzi e “Ponti tra scuole medie, licei e conservatorio. Articolazione dei percorsi e continuità pedagogica” con Margherita Ramirez. Selmer Paris è una storica casa costruttrice francese e uno dei più importanti nomi internazionali nel settore degli strumenti musicali a fiato.

 

Da oltre un secolo rappresenta un punto di riferimento per musicisti, docenti e professionisti, con una particolare presenza nel mondo del clarinetto e del saxofono. La collaborazione con il Museo del Saxofono conferma la vocazione del Museo quale luogo di incontro, formazione e valorizzazione della cultura degli strumenti a fiato. La partecipazione è gratuita, previa registrazione online, ed è aperta a tutti i musicisti, in particolare ai docenti di clarinetto e ai futuri insegnanti. L’iniziativa è realizzata con il contributo dell’Amministrazione Comunale della Città di Fiumicino, nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione culturale del territorio.

 

Per informazioni: Museo del Saxofono, Via dei Molini, snc – angolo Via Reggiani, 00054 Maccarese – Fiumicino (RM), tel. 06 61697862, info@museodelsaxofono.com

 

 

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