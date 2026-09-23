Commissione Trasparenza, Severini: “L’opposizione chiede il rinvio dopo la nota del sindaco”

Il presidente del Consiglio comunale: “C’erano le condizioni per entrare nel merito. La questione sarà portata in Commissione Urbanistica”

“Si è regolarmente costituita ieri la Commissione Trasparenza, convocata su richiesta dell’opposizione. Nel corso della seduta, la Presidente della Commissione, Paola Meloni, e i componenti sono stati informati del deposito di una nota del Sindaco, Mario Baccini, corredata dalla relativa documentazione. Dopo l’acquisizione della nota, i consiglieri di opposizione, Di Genesio Pagliuca e Bonanni, hanno chiesto di rinviare la trattazione dell’argomento per consentire maggiori approfondimenti. La Presidente Meloni, nonostante la contrarietà dei consiglieri di maggioranza a interrompere la commissione, ha comunque deciso di chiuderla.” Lo dichiara in una nota il Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, Roberto Severini.

“La Commissione Trasparenza era stata richiesta dall’opposizione proprio per approfondire determinati atti amministrativi. Dopo l’acquisizione della nota del Sindaco, sono stati gli stessi consiglieri di opposizione a proporre il rinvio. La nota ricostruisce una serie di passaggi e chiede agli uffici ulteriori approfondimenti su quanto avvenuto negli anni scorsi. Proprio per questo ritenevo utile proseguire il confronto e fare chiarezza.”

“Quello che mi chiedo è perché, dopo la presentazione della nota e degli atti del Sindaco, l’opposizione abbia ritenuto di non proseguire il confronto e non abbia posto quelle domande e chiesto quei chiarimenti che sollecita da tempo? La Commissione Trasparenza era proprio la sede istituzionale deputata a farlo, con il dirigente e la funzionaria competenti presenti e disponibili a rispondere. Per questo appare singolare che, proprio nel momento in cui c’erano tutte le condizioni per entrare nel merito, si sia preferito rinviare la discussione.”

Conclude Severini, “Chiederò a questo punto alla Presidente della Commissione Urbanistica di portare la questione in Commissione, affinché si possa finalmente entrare nel merito degli atti. Sarà quella la sede per esaminare la documentazione, porre le domande necessarie e dare seguito a un approfondimento che oggi non è stato possibile”.