Ciclabili, staccionate nel degrado: Sos dal Villaggio dei Pescatori

Pali divelti e recinzioni mancanti per circa 500 metri. I residenti chiedono il ripristino: il Comune ha già ordinato il materiale. Criticità anche sulle piste di Coccia di Morto e Parco Leonardo

di Dario Nottola

Sos per la staccionata che delimita la ciclabile al Villaggio dei Pescatori. Da tempo i residenti lamentano lo stato di degrado della struttura in legno: per un tratto di circa 500 metri diversi pali appaiono a terra o piegati a causa di atti vandalici e di usura del tempo.

Pertanto chiedono a chi di competenza di intervenire per ripristinare lo stato di decoro lungo la ciclovia, con la sostituzione dei pali affinché possa essere riportata una adeguata cartolina di uno dei luoghi più frequentati e suggestivi, non solo nel periodo estivo, del litorale di Fiumicino, tra via Silvi Marina e Largo Jacques Sernas, il noto attore pioniere del Villaggio e che ha partecipato a tanti film italiani dagli anni 60 a venire. Inoltre, diversi punti della ciclabile sono privi della recinzione e segnalati con alcuni rudimentali nastri.

L’amministrazione comunale – a quanto si apprende – sta seguendo con l’assessorato all’Ambiente la problematica: ha già provveduto ad ordinare il materiale necessario al ripristino della staccionata per il teatro interessato di circa 500 metri. Appena sarà disponibile, si provvederà all’intervento.

Non manca di essere critica la situazione, per la presenza di folta vegetazione, anche in diversi tratti della ciclabile “Noemi Magni” lungo via Coccia di Morto e parallela alla pista 2 aeroportuale. Ma ancor lo è più lungo la ciclo-pedonale che dall’Episcopio di Porto richiama gli appassionati delle due ruote a Parco Leonardo dove le staccionate di castagno sono divelte o addirittura mancanti. Situazione segnalata più volte da molti ciclisti sui social. L’amministrazione comunale ha messo in cantiere a breve interventi di sfalcio.