Monopattini elettrici e sicurezza: servono più controlli

Sempre più frequenti i passaggi sui marciapiedi e nelle aree pedonali a velocità sostenuta. Necessario tutelare pedoni e spazi pubblici

È necessario prestare maggiore attenzione alla circolazione dei monopattini elettrici e degli altri mezzi assimilabili, soprattutto quando vengono utilizzati in modo improprio negli spazi destinati ai pedoni.

Sempre più spesso, infatti, capita di vedere monopattini elettrici transitare a velocità sostenuta sui marciapiedi, nelle piazze, sulle passeggiate e nelle aree pedonali, creando disagio e, soprattutto, situazioni di potenziale pericolo per chi si muove a piedi.

Il problema riguarda in particolare anziani, bambini e persone con difficoltà motorie, che possono trovarsi improvvisamente davanti a mezzi silenziosi e relativamente veloci in spazi che dovrebbero essere destinati alla circolazione sicura dei pedoni.

Da tempo è evidente come, sul territorio cittadino, l’utilizzo scorretto di questi mezzi stia creando situazioni di confusione e insicurezza. Non si tratta di mettere in discussione l’utilità dei monopattini elettrici come mezzo di mobilità urbana, ma di garantire che vengano utilizzati nel rispetto delle regole e degli altri cittadini.

Per questo sarebbe auspicabile una maggiore presenza e un più incisivo intervento della Polizia Locale, con controlli mirati soprattutto nelle zone maggiormente frequentate dai pedoni.

L’Amministrazione comunale dovrebbe inoltre dedicare maggiore attenzione al fenomeno, adottando tutte le iniziative necessarie per contrastare i comportamenti scorretti e garantire una migliore e più sicura fruizione degli spazi pubblici.

La mobilità sostenibile è certamente importante, ma deve andare di pari passo con il rispetto delle regole e, soprattutto, con la sicurezza di chi cammina.