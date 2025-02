Al Museo del Saxofono arriva “MARE NOSTRUM” con il duo Giovanni Palombo e Gabriele Coen

Un viaggio sonoro che intreccia jazz, world music e melodia mediterranea

di Dario Nottola

Agli amanti della musica jazz e delle contaminazioni sonore mediterranee è dedicato il prossimo concerto in programma al Museo del Saxofono di Fiumicino: sabato 22 febbraio, alle 21, Giovanni Palombo e Gabriele Coen daranno infatti vita al progetto musicale “Mare Nostrum”, un viaggio sonoro che intreccia jazz, world music e melodia mediterranea, in un dialogo vibrante tra la chitarra acustica/classica e il sax/clarinetto.

Il duo, consolidato da anni di collaborazione, e da una ricerca musicale che ha portato alla realizzazione di tre album di grande successo: Camera Ensemble, Taccuino di Jazz Popolare e Passaggi.

Palombo ha sviluppato, in anni di attività, il suo originale stile musicale, dal Folk Studio degli anni ’80 ai Festival Jazz, passando per i maggiori festival di chitarra. Oltre alla forte liricità e ad una felice sintesi di etnica, blues e jazz, i brani presentano elementi di improvvisazione, e un fingerstyle moderno e vario nella chitarra acustica, con tecniche moderne percussive e di tapping.

Coen, saxofonista, clarinettista, compositore, didatta, si dedica da trent’anni all’incontro tra jazz e musica etnica, in particolare mediterranea e est-europea. Già fondatore dei KlezRoym – nota formazione italiana dedita alla riattualizzazione del patrimonio musicale ebraico – con cui ha inciso 6 dischi per l’etichetta CNI, nel 2001 ha dato vita al gruppo “Gabriele Coen Atlante Sonoro” con cui fonde il linguaggio jazzistico con la musica etnica. Nel 2005 inizia la sua attività con il progetto “Jewish Experience” con cui ha inciso quattro lavori di cui due per la prestigiosa etichetta newyorchese di John Zorn, la Tzadik Records.

Sarà un concerto che promette emozione e intensità, tra suggestioni mediterranee e libertà espressiva, in un’atmosfera intima e avvolgente.

Il Museo del Saxofono, in via dei Molini angolo via Reggiani a Maccarese, che proprio in questi ultimi giorni vede l’avvio dei lavori di restyling per migliorarne l’accessibilità e gli impianti, è un’eccellenza culturale unica in Italia e in Europa. Dedicato interamente al saxofono e alla sua storia, il museo ospita una straordinaria collezione di strumenti, oggetti d’epoca e documenti che raccontano l’evoluzione di questo strumento. Oltre a custodire un prezioso patrimonio musicale, il Museo è anche un dinamico centro di eventi e concerti, offrendo un punto di riferimento per appassionati e artisti del panorama jazzistico nazionale e internazionale.