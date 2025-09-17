Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 17 Settembre 2025

Al Castello Miramare di Maccarese la 4ª edizione di “Cinema Damare”

Dal 18 al 20 settembre il festival internazionale dedicato al cinema indipendente

 

Dal 18 al 20 settembre, il Castello Miramare di Maccarese ospiterà la 4ª edizione di “Cinema Damare”, una manifestazione patrocinata dal Comune di Fiumicino che si svolgerà all’aperto.

 

Si tratta di un festival internazionale dedicato al cinema indipendente, con un ricco programma di proiezioni di lungometraggi, cortometraggi e documentari provenienti da diversi Paesi, oltre a incontri con autori, produttori e sceneggiatori, dibattiti e momenti di networking.

 

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare nuove voci autoriali e linguaggi innovativi, favorire il dialogo tra autori e pubblico e rafforzare la promozione culturale del territorio.

 

Per informazioni e prenotazioni: cinemagiacinemadamare@gmail.com

 

 

