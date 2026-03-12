Taxi e NCC a Fiumicino, attesa per i nuovi bandi

Operatori chiedono tempi rapidi per le licenze stagionali. Caroccia: “Uffici al lavoro dopo l’approvazione del regolamento”

A Fiumicino cresce l’attesa tra gli operatori del settore trasporto pubblico non di linea per la pubblicazione dei bandi relativi alle nuove autorizzazioni Taxi e NCC, in particolare per quelle stagionali, considerate fondamentali con l’avvicinarsi della stagione turistica.

Il tema era già stato affrontato due settimane fa durante una riunione sulla viabilità e sui trasporti che si è svolta presso il Comune di Fiumicino alla presenza del sindaco e dei vari assessori. Tuttavia, secondo alcuni operatori del settore, ad oggi non ci sarebbero ancora indicazioni precise sui tempi di pubblicazione dei bandi.

Un autista NCC racconta di essersi recato personalmente a colloquio con l’assessore competente per avere chiarimenti: “A seguito della famosa riunione riguardo alla viabilità e ai trasporti di due settimane fa avvenuta presso il Comune di Fiumicino in presenza del sindaco e dei vari assessori, ad oggi non si sa nulla del bando per le nuove autorizzazioni Taxi NCC, ma soprattutto non si sa nulla di quelle chiamate ‘stagionali’. Io personalmente mi sono recato a colloquio dall’assessore Caroccia il quale non mi ha dato alcuna tempistica sul da farsi. Ora la stagione è alle porte: per quanto riguarda una licenza stagionale dovrebbero darsi una mossa, i turisti iniziano a venire”.

Dal canto suo, l’assessore ai Trasporti Angelo Caroccia ha chiarito lo stato dell’iter amministrativo, spiegando che il passaggio fondamentale è stato appena completato: “Il regolamento del comparto, dopo decenni, è stato preparato dai miei uffici ed è stato votato dal Consiglio comunale pochi giorni fa. Gli stessi uffici sono già in attività per la stesura del bando per la messa a gara prima delle licenze stagionali e, a seguire, delle restanti licenze. Servono tempi ragionevoli e tecnici per la pubblicazione, anche in base alle altre esigenze lavorative dell’intero ufficio che, oltre ai taxi e NCC, ha diversi compiti da espletare”.

Il confronto tra operatori e amministrazione resta quindi aperto. Da una parte la richiesta di tempi rapidi per affrontare al meglio l’aumento dei flussi turistici, dall’altra l’iter amministrativo che il Comune assicura essere già avviato.

Prossimamente si capirà se i nuovi bandi riusciranno ad arrivare in tempo per rafforzare il servizio di trasporto pubblico non di linea proprio nel periodo di maggiore affluenza turistica.