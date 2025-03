A Focene il 5 aprile “Primavera in Festa”

Un evento per tutte le famiglie presso il Parco Azzurra in Via dei Dentali

Il 5 aprile, dalle 11 alle 17, il Parco Azzurra di Focene in Via dei Dentali, ospiterà l’evento “Primavera in Festa”, patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dalla Pro Loco di Focene. Un’occasione per trascorrere una giornata all’insegna della creatività e del divertimento, adatta a tutte le età.

Sono previste numerose attività, con laboratori creativi, mercatini artigianali, stand gastronomici, sessioni di terapia assistita con i cavalli. Per i più piccoli ci sarà la tradizionale caccia alle uova pasquali e alle 16:30, spettacolo “Bolle di Sapone”.

L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti, per celebrare l’arrivo della primavera in allegria.