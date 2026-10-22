A Fiumicino nasce “Litorete”, una rete d’imprese per il territorio

Il progetto ideato dal giovane imprenditore Daniele Costa punta a sostenere associazioni e iniziative socio-culturali e sportive locali

di Dario Nottola

A Fiumicino decolla il progetto “Litorete”. L’idea, su base civica e culturale, è partita da un giovane imprenditore, Daniele Costa, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più colleghi imprenditori e aziende di piccole, medie e grandi dimensioni per sostenere concretamente associazioni e realtà del territorio che, nel proporre iniziative socio-culturali o sportive, stanno incontrando sempre più difficoltà per lanciarle, sostenerle o darne continuità. In sostanza, “Litorete” vuole essere una rete d’imprese per vivere e far vivere il territorio.

“Già avendo una base di partenza, l’obiettivo è la nascita di una rete aggregante per progetti in comune – spiega Daniele Costa –. L’idea è nata dopo che, nei mesi scorsi, ho toccato con mano le grandi difficoltà, di natura economica in prima battuta per la raccolta di sostegni e sponsor, vissute da un’associazione per realizzare e portare in porto, per fortuna riuscendoci in extremis, un evento socio-sportivo. Ecco, con un primo gruppo di realtà imprenditoriali del litorale vogliamo creare una rete che, donando un budget mensile, possa alimentare stabilmente un fondo solidale che sostenga, valutate le richieste pervenute dalle associazioni, le realtà vive del territorio nella promozione di eventi, attività culturali, musicali, sportive, per il Natale o l’estate, per i giovani, ecc. In cambio, chiaramente, il sostenitore riceverà una larga visibilità durante l’evento. Un invito, quindi, a non guardare solamente il proprio orticello, ma ad avere uno sguardo più ampio per lo sviluppo culturale di Fiumicino”.

Non solo: il secondo step potrà essere rappresentato, una volta consolidata la rete, dalla sua capacità di aiutare le realtà cittadine ad accedere a fondi di bandi regionali ed europei, sostegni a fondo perduto, a saper cogliere opportunità, alla formazione o all’apprendistato di mestieri. La struttura si articolerà anche in un direttivo, con sotto consigli di settore, per incontrare imprese e scuole e presentare. L’appello, quindi, è lanciato e, per adesioni e informazioni, è possibile scrivere a educazioneamministrativa@gmail.com.