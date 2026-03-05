8 marzo, a Maccarese l’evento “Più forti insieme”

Il Consultorio di Fregene apre le porte alla comunità con una giornata dedicata alla salute della donna, alla prevenzione e alla partecipazione sociale

di Fernanda De Nitto

L’Assemblea delle donne del consultorio di Fregene in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, dalle ore 17.00 presso la Casa della Partecipazione di Maccarese, ha organizzato l’evento “Più forti insieme”.

L’iniziativa è promossa per far conoscere i servizi e le attività del territorio dedicate al sostegno e alla tutela della salute della donna, dell’infanzia, dei giovani e della famiglia.

L’evento di domenica prossima nasce, infatti, come una giornata di incontro, musica e teatro che si aprirà con la presentazione del Consultorio e delle sue molteplici iniziative descritte dalle stesse operatrici della sede di Fregene, a seguire vi sarà anche l’intervento delle responsabili del Centro Antiviolenza I-Dea di Maccarese.

Successivamente sarà dato spazio alla festa con il coro de “L’Insieme Harmonico” di Maccarese, il Coro di Micaela Grandi con i “Laboratori Riuniti” e lo spettacolo teatrale realizzato dagli studenti dell’I.I.S. Leonardo Da Vinci “Maschere di vetro”.

La spettacolo dei ragazzi è parte integrante di un progetto scolastico di formazione laboratoriale-curricolare di pedagogia teatrale che, lavorando sulle competenze corporee, motorie e percettive, incoraggia gli adolescenti alla collaborazione, alla comunicazione e all’inclusione.

Il Consultorio di Fregene è un servizio della ASL gratuito per tutti, dove l’assemblea delle donne contribuisce all’organizzazione, alla programmazione delle attività ed alla promozione delle iniziative, come questa del prossimo 8 marzo, ad ingresso libero.