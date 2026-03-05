Referendum del 22 e 23 marzo: aperture straordinarie degli uffici comunali

Anagrafe ed Elettorale di Fiumicino e Palidoro aperti per il rilascio di Carta d’Identità Elettronica e tessera elettorale

In occasione del Referendum confermativo, previsto per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, gli Uffici Anagrafe ed Elettorale di Fiumicino e Palidoro garantiranno un’apertura straordinaria per consentire ai cittadini che dovranno recarsi a votare, di ottenere il rilascio della Carta di Identità Elettronica e della Tessera elettorale.

Gli uffici osserveranno i seguenti orari di apertura:

– Venerdì 20 marzo: dalle 14:30 alle 18:00

– Sabato 21 marzo: dalle 9:00 alle 18:00

– Domenica 22 marzo: dalle 7:00 alle 23:00

– Lunedì 23 marzo: dalle 7:00 alle 15:00