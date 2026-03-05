Referendum del 22 e 23 marzo: aperture straordinarie degli uffici comunali

Anagrafe ed Elettorale di Fiumicino e Palidoro aperti per il rilascio di Carta d’Identità Elettronica e tessera elettorale
In occasione del Referendum confermativo, previsto per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, gli Uffici Anagrafe ed Elettorale di Fiumicino e Palidoro garantiranno un’apertura straordinaria per consentire ai cittadini che dovranno recarsi a votare, di ottenere il rilascio della Carta di Identità Elettronica e della Tessera elettorale.
Gli uffici osserveranno i seguenti orari di apertura:
– Venerdì 20 marzo: dalle 14:30 alle 18:00
– Sabato 21 marzo: dalle 9:00 alle 18:00
– Domenica 22 marzo: dalle 7:00 alle 23:00
– Lunedì 23 marzo: dalle 7:00 alle 15:00