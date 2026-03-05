Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 5 Marzo 2026

Referendum del 22 e 23 marzo: aperture straordinarie degli uffici comunali

Anagrafe ed Elettorale di Fiumicino e Palidoro aperti per il rilascio di Carta d’Identità Elettronica e tessera elettorale

 

In occasione del Referendum confermativo, previsto per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, gli Uffici Anagrafe ed Elettorale di Fiumicino e Palidoro garantiranno un’apertura straordinaria per consentire ai cittadini che dovranno recarsi a votare, di ottenere il rilascio della Carta di Identità Elettronica e della Tessera elettorale.

 

Gli uffici osserveranno i seguenti orari di apertura:

 

– Venerdì 20 marzo: dalle 14:30 alle 18:00
– Sabato 21 marzo: dalle 9:00 alle 18:00
– Domenica 22 marzo: dalle 7:00 alle 23:00
– Lunedì 23 marzo: dalle 7:00 alle 15:00

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
elezioni Fiumicino Palidoro referendum
Articoli correlati
Lettere

I misteriosi quadrati sul marciapiede di via Torre Clementina

giovedì, 5 Marzo 2026
Focus

8 marzo, a Maccarese l’evento “Più forti insieme”

giovedì, 5 Marzo 2026
Politica

Referendum del 22 e 23 marzo: aperture straordinarie degli uffici comunali

giovedì, 5 Marzo 2026
Politica

Alloggi di via Berlinguer, Terrevoli: “Il TAR conferma la correttezza del Comune”

giovedì, 5 Marzo 2026
Lettere

Ponte chiuso alle Pleiadi, disagi per residenti e studenti

giovedì, 5 Marzo 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci