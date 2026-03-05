Alloggi di via Berlinguer, Terrevoli: “Il TAR conferma la correttezza del Comune”

Il leader del Movimento Progetto Tricolore esprime soddisfazione per la sentenza e si congratula con il sindaco Baccini e l’amministrazione

Il Presidente e Leader del Movimento Progetto Tricolore, Cristian Terrevoli, esprime piena soddisfazione per la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che ha respinto il ricorso relativo agli alloggi di via Berlinguer, confermando la correttezza dell’operato

dell’Amministrazione comunale di Fiumicino.

“Accogliamo con favore una decisione che ristabilisce chiarezza e legalità su una vicenda complessa e delicata – dichiara Terrevoli – e che dimostra come l’attuale Amministrazione abbia agito nel pieno rispetto delle norme e nell’interesse primario della collettività”.

Il Movimento Progetto Tricolore si congratula con il Sindaco Mario Baccini e con tutta la squadra di governo cittadino per aver affrontato la questione con determinazione, trasparenza e senso di responsabilità, operando in netta discontinuità rispetto al passato.

“La tutela del diritto alla casa e la salvaguardia delle finalità sociali degli alloggi pubblici devono rappresentare un principio cardine dell’azione amministrativa – prosegue Terrevoli – Questa sentenza rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e premia un metodo fondato su legalità,

coerenza e attenzione verso le fasce più fragili“.

“Il Movimento Progetto Tricolore continuerà a sostenere ogni iniziativa volta a garantire correttezza amministrativa, equità sociale e sviluppo ordinato del territorio, nella convinzione che solo attraverso scelte chiare e coraggiose si possa costruire una comunità più giusta e coesa” conclude il Presidente del Movimento Progetto Tricolore, Cristian Terrevoli