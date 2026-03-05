Ponte chiuso alle Pleiadi, disagi per residenti e studenti

A tre settimane dalle forti piogge resta interdetto il collegamento tra il quartiere e la complanare A91

Gentile Redazione, con la presente vorrei segnalare una situazione di forte disagio per i residenti del quartiere Le Pleiadi a Fiumicino. Da circa tre settimane, infatti, è stato chiuso al transito il ponte che collega il quartiere con la complanare della A91 e con la zona di Piana del Sole.

Il provvedimento sarebbe stato adottato a seguito delle forti piogge che hanno interessato il territorio alcune settimane fa. Tuttavia, ad oggi la situazione risulta ancora invariata e il ponte resta interdetto alla circolazione.

Si tratta di un collegamento particolarmente importante per il quartiere, anche perché nelle vicinanze si trovano le scuole elementari e medie dell’Istituto Comprensivo Grassi, utilizzate quotidianamente da numerosi studenti e famiglie.

Per questo motivo chiediamo al Comune di Fiumicino di verificare la situazione e di intervenire quanto prima per ripristinare la viabilità e ridurre i disagi per residenti, studenti e lavoratori che ogni giorno utilizzano quel collegamento.

Lettera inviata da: Ornela P.

