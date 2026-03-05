I misteriosi quadrati sul marciapiede di via Torre Clementina

Una passeggiata nel cuore del centro storico di Fiumicino tra bellezza urbana e un dettaglio che molti cittadini non riescono a spiegarsi

Passeggiando lungo il marciapiede di via Torre Clementina, frequentato ogni giorno da moltissime persone e anche da tanti turisti, si rimane colpiti dalla bellezza del luogo. Tutto appare curato e decorato nel migliore dei modi, quasi un vero gioiello per la città di Fiumicino.

Proprio per questo motivo, però, mi permetto di far presente una cosa che non riesco a comprendere. Lungo il percorso sono presenti numerosi quadrati con al centro del cemento che, come si può vedere anche nella foto che ho inviato, sta iniziando a creparsi.

Si tratta di un marciapiede davvero bello, che invita a passeggiare nel centro storico della città, ma questi elementi al centro del percorso risultano piuttosto antiestetici.

Qualcuno saprebbe spiegare a cosa servono? È molto probabile che abbiano una loro funzione o un preciso significato urbanistico. Tuttavia molti cittadini, come la sottoscritta, non sono ancora riusciti a capirne lo scopo.

Con la speranza di ricevere una risposta, porgo cordiali saluti.

Lettera inviata da: Laura S.

