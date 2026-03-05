Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 5 Marzo 2026

I misteriosi quadrati sul marciapiede di via Torre Clementina

Una passeggiata nel cuore del centro storico di Fiumicino tra bellezza urbana e un dettaglio che molti cittadini non riescono a spiegarsi

 

Passeggiando lungo il marciapiede di via Torre Clementina, frequentato ogni giorno da moltissime persone e anche da tanti turisti, si rimane colpiti dalla bellezza del luogo. Tutto appare curato e decorato nel migliore dei modi, quasi un vero gioiello per la città di Fiumicino.

 

 

Proprio per questo motivo, però, mi permetto di far presente una cosa che non riesco a comprendere. Lungo il percorso sono presenti numerosi quadrati con al centro del cemento che, come si può vedere anche nella foto che ho inviato, sta iniziando a creparsi.

 

 

Si tratta di un marciapiede davvero bello, che invita a passeggiare nel centro storico della città, ma questi elementi al centro del percorso risultano piuttosto antiestetici.

 

 

Qualcuno saprebbe spiegare a cosa servono? È molto probabile che abbiano una loro funzione o un preciso significato urbanistico. Tuttavia molti cittadini, come la sottoscritta, non sono ancora riusciti a capirne lo scopo.

 

 

Con la speranza di ricevere una risposta, porgo cordiali saluti.

 

Lettera inviata da: Laura S.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Marciapiede via Torre Clementina
Articoli correlati
Lettere

I misteriosi quadrati sul marciapiede di via Torre Clementina

giovedì, 5 Marzo 2026
Focus

8 marzo, a Maccarese l’evento “Più forti insieme”

giovedì, 5 Marzo 2026
Politica

Referendum del 22 e 23 marzo: aperture straordinarie degli uffici comunali

giovedì, 5 Marzo 2026
Politica

Alloggi di via Berlinguer, Terrevoli: “Il TAR conferma la correttezza del Comune”

giovedì, 5 Marzo 2026
Lettere

Ponte chiuso alle Pleiadi, disagi per residenti e studenti

giovedì, 5 Marzo 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci