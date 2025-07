ZTL via Torre Clementina, dai Consiglieri Maggioranza la replica al capogruppo del PD

“Spiace dover ricordare che proprio dall’opposizione è partita la proposta di pedonalizzare la strada”

“È quantomeno surreale la dichiarazione diffusa a mezzo social dal capogruppo del PD in merito all’imminente istituzione della ZTL su Torre Clementina, deliberata da questa amministrazione” lo dichiarano i Consiglieri di Maggioranza.

“Spiace dover ricordare al consigliere di opposizione – ribadiscono – che proprio dall’opposizione è partita la proposta di pedonalizzare la strada come strumento per risolvere le criticità di viabilità su Via della Torre Clementina, come emerso chiaramente durante le due commissioni consiliari convocate il 19 e il 23 giugno”.

“La nostra amministrazione è andata oltre – sottolineano – abbiamo valutato che la ZTL rappresenti, in questa fase, la soluzione più equilibrata ed efficace. A differenza dell’isola pedonale, infatti, la ZTL garantisce il transito dei mezzi pubblici, evitando così la soppressione delle fermate bus e, allo stesso tempo, tutela la libera fruizione da parte di residenti, aventi diritto e persone con disabilità munite di contrassegno”.

“È altrettanto strumentale parlare di ‘stress per il servizio della Polizia Locale’, quando lo stesso consigliere Di Genesio Pagliuca, durante la commissione, ha chiesto espressamente se fosse possibile predisporre, in via straordinaria, almeno 2/3 ore di presidio fisso da parte di due agenti nella fascia serale dalle 20 in poi come riporta il Verbale di Commissione dove si legge: ‘Il consigliere Di Genesio Pagliuca chiede se sia possibile in via straordinaria istituire almeno 2/3 ore nella fascia oraria dalle 20.00 in poi il posizionamento di 2 vigili per presidio fisso sulla zona in questione, chiede inoltre un controllo sul possibile utilizzo del parcheggio del supermercato presente poco prima dell’inizio della via’

“Come si può, a distanza di appena tre giorni, diffondere dichiarazioni che raccontano tutt’altra versione dei fatti? Come maggioranza ci assumiamo pienamente la responsabilità di questa scelta, convinti che rappresenti la soluzione migliore per tutti. L’impatto sarà attentamente monitorato e valutato passo dopo passo. Torre Clementina è un luogo di grande attrazione turistica, un bene storico e culturale che appartiene a tutti i cittadini di Fiumicino. Va trattato con la stessa cura e visione con cui si tutelano i centri storici della stragrande maggioranza delle città italiane. Eh sì, perché se qualcuno ancora non l’avesse capito: Fiumicino è una città, non più un paese” concludono i Consiglieri di Maggioranza