Trasporto aereo: il 16 aprile il convegno della Uiltrasporti dal titolo “Le Ali del futuro”

L’evento, moderate dalla giornalista Cristina Carlini, vedrà la partecipazione dei maggiori esponenti del settore in Italia

Mercoledì 16 aprile si svolgerà il convegno della Uiltrasporti dedicato al settore del Trasporto Aereo, dal titolo: “Le Ali del futuro”. L’evento, organizzato a Roma presso l’Holiday Inn Rome Parco dei Medici, vedrà la partecipazione di alcuni dei maggiori esponenti del settore in Italia, che si confronteranno all’interno di tre tavole rotonde, moderate dalla giornalista Cristina Carlini, approfondendo temi fondamentali oggi per i comparto.

ll settore del trasporto aereo dopo la profonda crisi vissuta negli anni della pandemia da Covid-19, si trova ora in una fase di crescita molto positiva. Cosa significa questa crescita per le lavoratrici e i lavoratori del settore, come si sposerà la continua innovazione tecnologica del settore con la sostenibilità sociale e quale posto ha e avrà nel futuro il trasporto aereo nel complesso sistema dei trasporti del nostro paese, sono le domande che verranno poste e analizzate nel corso di questo evento.

Innovazione tecnologica e sostenibilità: gli effetti sul lavoro nel trasporto aereo, è il titolo della prima sessione che vedrà la partecipazione, oltre al Segretario Nazionale Uiltrasporti Ivan Viglietti e del Giornalista Leonard Berberi, dell’On. Maurizio Lupi, degli amministratori delegati Pasqualino Monti di Enav, Marco Troncone di Aeroporti di Roma, Armando Brunini di Sea, Joerg Eberhart di Ita Airways e i presidenti di Assohandlers Vito Mangano e di Atitech Giovanni Lettieri.

La seconda tavola rotonda approfondirà il tema delle politiche del lavoro con i presidenti di Federcatering Luigi De Montis, Assocontrol William De Vecchis, Assaereo Giuseppe Mazzeo, Prevaer Tonino Muscolo insieme al CEO di Poste Air Cargo Gennaro Scarfiglieri e il Country manager Italia Easyjet Lorenzo Lagorio.

L’ultimo confronto sarà sulla necessità di considerare il trasporto aereo all’interno di un sistema intermodale del Paese e vedrà l’intervento degli onorevoli Galeazzo Bignami e Paola De Micheli, dei presidenti di Enac Pierluigi Di Palma, Assaeropporti Carlo Borromeo, Aeroporti 2030 Alfonso Celotto, Aicalf Alessandro Fonti e Ita Airways Sandro Pappalardo, insieme al Segretario Generale Uiltrasporti Marco Verzari e al giornalista Leonard Berberi.

Le conclusioni saranno affidate al Segretario Generale della Uil Pierpaolo Bombardieri.