Tartarughe marine Caretta Caretta trovate morte nelle spiagge di Passoscuro e Capocotta

Weekend di Pasqua, in azione la Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino

di Dario Nottola

Sono due le tartarughe marine Caretta Caretta trovate morte sulla costa romana nel weekend pasquale. Sono tra le operazioni condotte dalla Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino in questo weekend di Pasqua che è stato quasi una “prova generale” di esordio di stagione estiva.

Mezzi nautici in mare e pattuglie terrestri in campo nel fine settimana nelle acque e sui litorali del Circondario marittimo di Roma e Fiumicino, da Ostia a Passoscuro. Diversi gli interventi: già da venerdì con la segnalazione di una carcassa di tartaruga rinvenuta sulla spiaggia di Passoscuro, ed un’altra il sabato a Capocotta, entrambe con cause del decesso ancora da accertarsi.

Quindi, nella mattina di domenica, il gommone GCB151 è stato dirottato nel tratto di mare antistante Maccarese per assistere un kite-surfista in difficoltà, per fortuna poi rientrato a terra senza conseguenze.

La sera della stessa domenica, invece, la motovedetta CP831 è stata impegnata in un’attività di ricerca in mare nel tratto compreso tra Ostia ed il campo delle piattaforme R1/R2, a seguito della ricezione, alla sala operativa della locale Capitaneria, di un’allerta satellitare.

Le operazioni, partite nella prima serata, si sono concluse la notte, senza riscontrare situazioni di pericolo. La stessa motovedetta sempre domenica aveva già fatto la mattina “capolino” nelle acque di Ostia per la vigilanza sul rispetto dell’Ordinanza disciplinante, per aspetti di sicurezza della navigazione, la regata giornaliera della prestigiosa tappa del campionato europeo di windsurf.

Vari e diversificati quindi gli impegni operativi della Guardia Costiera romana questo fine settimana, per un vero e proprio “assaggio” di stagione estiva. Il dispositivo di vigilanza sarà ripetuto anche per il prossimo ponte del 25 aprile e del primo maggio.