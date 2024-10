ITA Airways celebra il nuovo collegamento da Roma Fiumicino verso Dubai

Questa mattina il taglio del nastro presso area imbarco Molo E dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino

ITA Airways ha celebrato la sua prima rotta verso gli Emirati Arabi Uniti con un volo diretto giornaliero da Roma Fiumicino verso Dubai.

Presenti alla cerimonia del taglio del nastro presso area imbarco Molo E dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO di Volare; Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma; S.E. Ambasciatore Abdulla AlSubousi dell’Ambasciata Emirati Arabi Uniti in Italia; Ambasciatore Gianluigi Vassallo, ministro plenipotenziario per la Regione del Golfo del MAECI; Ascenzo Forte, Responsabile Direzione Relazioni istituzionali e Comunicazione di ENAC, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini e Raffaello Biselli, Assessore Commercio e Mercati, attività produttive e Suap del Comune di Fiumicino e Roberto Severini, Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino.

Il nuovo volo giornaliero Roma-Dubai Volo operato con Airbus A321neo, rappresenta un altro passaggio fondamentale nello sviluppo della Compagnia, che amplia il proprio network includendo un mercato strategico. Dubai è un hub globale sia per il turismo d’affari che per quello leisure e questo nuovo collegamento dimostra l’impegno di ITA Airways nell’offrire soluzioni di viaggio ottimali, rafforzando al contempo l’importanza dell’espansione del network nella strategia di crescita della Compagnia.

“Siamo lieti di inaugurare il nostro volo diretto da Roma Fiumicino a Dubai – ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare – Prima importante novità della nostra stagione invernale, questo nuovo volo giornaliero rafforzerà il turismo e il commercio tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti, un mercato strategico non solo per i collegamenti point-to-point ma anche per le connessioni con altre destinazioni nazionali, internazionali e intercontinentali attraverso il nostro hub di Fiumicino, combinando viaggi leisure e d’affari. Questo collegamento rafforza la nostra presenza in Medio Oriente, e si aggiunge ai nostri voli diretti per Riyadh e Gedda, lanciati all’inizio dell’estate”.

“Siamo lieti di accogliere quest’ulteriore espansione del network internazionale di ITA Airways – ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma – Il lancio della nuova rotta per Dubai consentirà di rafforzare ulteriormente l’offerta verso la Penisola Arabica, un mercato chiave per Roma che nei primi 9 mesi del 2024 ha superato soglia 1.4 milioni di passeggeri, crescendo del 21% rispetto allo stesso periodo del 2023, anno record per il traffico aereo espresso da questa regione geografica. Questa nuova proposta su Dubai va inoltre ad aumentare il traffico sul Lungo Raggio dall’aeroporto di Roma Fiumicino che già nei mesi da gennaio a settembre ha registrato un incremento del 36% rispetto allo stesso periodo del 2023”.

“Diamo un caloroso benvenuto alla nuova rotta di ITA Airways da Roma Fiumicino a Dubai, che rappresenta una nuova opportunità per incrementare ulteriormente gli arrivi dall’Italia, uno dei mercati principali per Dubai – ha commentato Hoor Al Khaja, Senior Vice President, International Operations, Dubai Corporation of Tourism and Commerce Marketing – Nel primo trimestre del 2024, abbiamo registrato un aumento di visitatori rispetto allo stesso periodo del 2023. Siamo fiduciosi che questa nuova rotta contribuirà a sostenere le prospettive positive del Dubai Department of Economy and Tourism per il 2024 e oltre, mentre continuiamo a promuovere la nostra offerta turistica per mantenere la destinazione tra le preferenze dei viaggiatori italiani”.

“L’attivazione di questo collegamento con Dubai è un segnale di grande valore per il nostro territorio e un’opportunità per stimolare lo sviluppo economico e turistico dell’intera area di Fiumicino – ha dichiarato il Sindaco Baccini – La nuova rotta riflette inoltre l’importanza strategica dell’Aeroporto di Fiumicino come snodo internazionale, in grado di attrarre flussi turistici e commerciali da e per l’Italia, favorendo l’accessibilità del nostro Paese verso una delle aree più dinamiche del mondo arabo. A breve verrà istituita un’azienda pubblica della città, che avrà il compito di promuovere la cultura e il turismo locali. Fiumicino non è solo un aeroporto, ma una città ricca di potenzialità turistiche, agricole ed enogastronomiche. Il nostro obiettivo è stringere partnership con grandi aziende che vogliano collaborare per portare questo messaggio nel mondo”.

Il collegamento Roma Fiumicino– Dubai è operativo con la seguente programmazione:

Roma – Dubai tutti i giorni con partenza da Roma Fiumicino alle 10:40 e arrivo a Dubai alle 19:50 (ora locale);

Dubai – Roma tutti i giorni con partenza all’1:50 (ora locale) e arrivo a Roma alle 6:00 (ora locale).

I voli verso Dubai sono operati con l’Airbus A321neo, il primo aeromobile narrow-body della flotta di ITA Airways, arrivata ad un totale di 100 aeromobili, configurato con tre classi distinte: Business Class (12 posti), Premium Economy (12 posti) ed Economy (141 posti, inclusi 12 posti di Comfort Economy). Efficiente e silenzioso, il nuovo A321neo vanta consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori del 20%.

Durante la stagione invernale 2024/2025, ITA Airways opererà 53 destinazioni, di cui 15 nazionali, 23 internazionali e 15 intercontinentali.

Dopo il lancio del collegamento per Dubai, ITA Airways introdurrà anche il nuovo volo diretto da Roma Fiumicino verso Bangkok, che segnerà il debutto della compagnia in Thailandia, a partire dal 16 novembre con cinque frequenze settimanali con Airbus A330neo. Inoltre, dal 20 dicembre 2024, la Compagnia opererà fino a cinque frequenze settimanali da Roma verso Malé, la capitale delle Maldive, operate con Airbus A330neo.

Tutti i voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito web ita-airways.com, tramite il Customer Information Assistance Office ITA Airways, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali.