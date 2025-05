Il Governatore del Distretto 2080, Fabio Arcese, in visita al Rotary Club Fiumicino Portus Augusti

“L’impegno dei soci dedicato al servizio della comunità”

E’ questo il messaggio e l’intento con cui il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti ha vissuto l’evento in cui si è celebrata la visita annuale del Governatore Distretto 2080, Fabio Arcese. Il Governatore nel suo discorso al consiglio direttivo, alle socie, ai soci e agli amici che hanno voluto condividere un momento di confronto edificante sui temi portanti del club, ha relazionato alla platea circa il significato dell’essere rotariano e di quanto sia necessaria un’evoluzione dell’organizzazione che si contrapponga alle sfide moderne della società.

Il Presidente del Club Fiumicino Portus Augusti, A.R. 2024/2025, Catia Fierli ha fatto gli onori di casa coordinando, insieme con il grande supporto del direttivo e dei soci, l’intera visita del Governatore che, come di consueto e per regolamento, non si è limitato ad un gradevole momento conviviale, bensì si è articolato in diverse fasi. Nel pomeriggio si è tenuto un colloquio del Governatore con il Presidente del Club e successivamente l’incontro con il Consiglio Direttivo, destinato alla relazione di progetti e tematiche da promuovere nell’anno rotariano in corso.

La visita si è poi conclusa con la seduta plenaria serale, durante la quale è intervenuta in apertura il Presidente Catia Fierli che, oltre ad esprimere gratitudine per l’incontro con Arcese, ha ribadito gli obiettivi del Club di Fiumicino, impegnato in progetti che riguardano le tematiche sociali, storiche e territoriali, con un’attenzione particolare rivolta ai bisogni della comunità.

Nella serata, nello spirito di service che contraddistingue il Rotary, il Club di Fiumicino ha avuto il piacere di procedere all’ingresso di due nuovi soci Alessandro Scivales e Giancarlo Laino, oltre che annoverare come socio onorario Monsignor Vittorio Formenti, Officiale della Segretaria di Stato nella Città del Vaticano.