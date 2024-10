Granaretto, iniziati i lavori per la realizzazione del polo natatorio dedicato agli sport acquatici

ll progetto prevede un investimento complessivo di circa 2.600.000 euro

Il Comune di Fiumicino annuncia l’inizio dei lavori per la realizzazione del polo natatorio di Granaretto. Una struttura moderna e funzionale, dedicata agli sport acquatici.

ll progetto prevede un investimento complessivo di circa 2.600.000 euro, parte di un finanziamento totale di 3.700.000 euro destinato a coprire le spese necessarie per il completamento dell’opera.

L’intero lotto che accoglierà il complesso sportivo, si estende su una superficie di 6.500 mq, uno spazio che permetterà di integrare diverse attività e servizi. Il corpo di fabbrica principale, avrà dimensioni di 39 x 41 metri, per una superficie totale di circa 1.645 mq. Al centro della struttura è prevista la realizzazione di una vasca per le attività natatorie di 16,25 x 25 metri che garantirà un’altezza minima di 140 cm e massima di 1,80 metri, rendendola adatta sia per il nuoto agonistico che per quello amatoriale.

“Sarà una struttura che migliorerà l’offerta sportiva del territorio oltre a diventare un punto di riferimento per gli sportivi, le famiglie e tutte le associazioni locali – dichiara il Sindaco, Mario Baccini – Il polo includerà una palestra, progettata per supportare le attività di allenamento complementari al nuoto, dotata di spogliatoi, servizi igienici per gli atleti ed un punto di primo soccorso. Un impianto completo ed inclusivo, con programmi dedicati a tutte le età e livelli di esperienza“.

“Un obiettivo importante che mette al centro della nostra agenda politica il nord del comune, un’area che necessita di particolare attenzione ed investimenti significativi. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire da vicino l’avanzamento dei lavori, assicurando trasparenza ed aggiornamenti regolari sulle fasi di costruzione” conclude il Primo Cittadino