Fiumicino racconta il suo patrimonio: al via i progetti artistici e letterari

Il sindaco Mario Baccini ha incontrato le associazioni vincitrici dell’Avviso Pubblico

Raccontare Fiumicino attraverso l’arte, la letteratura e la pittura, valorizzandone la storia, il patrimonio ambientale, le tradizioni e gli elementi più rappresentativi della sua identità. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale che entra ora nella sua fase operativa.

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha incontrato le associazioni risultate vincitrici dell’Avviso Pubblico dedicato alla realizzazione di opere letterarie, artistiche e pittoriche ispirate al patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico del territorio.

L’incontro ha rappresentato l’avvio di un percorso che punta a trasformare le peculiarità di Fiumicino in opere capaci di raccontare la città attraverso linguaggi differenti e di avvicinare cittadini e visitatori alla sua storia.

Particolare attenzione sarà riservata anche al Trentennale dell’istituzione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, ricorrenza alla quale alcuni dei progetti saranno collegati, sottolineando così il valore del patrimonio naturalistico che caratterizza una parte significativa del territorio comunale.

Le associazioni vincitrici saranno ora chiamate a sviluppare le proposte presentate nell’ambito dell’Avviso Pubblico. La consegna delle opere è prevista per l’autunno.

“Abbiamo voluto incontrare le associazioni per dare avvio a un percorso che mette al centro il nostro territorio e le realtà che contribuiscono a raccontarlo e valorizzarlo – ha dichiarato il sindaco Mario Baccini – Fiumicino possiede un patrimonio storico e culturale di straordinario pregio, che merita di essere conosciuto e raccontato attraverso linguaggi e forme espressive differenti”.

Il progetto non si concluderà con la realizzazione delle opere. Dopo la loro consegna, infatti, l’Amministrazione comunale intende organizzare uno spazio espositivo dedicato, nel quale i lavori potranno essere presentati al pubblico.

“Successivamente alla consegna dei progetti – ha aggiunto Baccini – l’Amministrazione comunale organizzerà uno spazio espositivo dedicato alle opere realizzate, offrendo alla cittadinanza la possibilità di conoscerle e apprezzarle”.

Un’iniziativa che punta dunque a unire cultura, memoria e ambiente, affidando alla creatività delle associazioni il compito di restituire, attraverso immagini e parole, le molte anime di Fiumicino.