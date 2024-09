Fiumicino, da Forza Italia l’incontro, con l’Amministrazione comunale, per fare il punto sulla politica locale

Coronas: “Un’opportunità preziosa per portare avanti un percorso condiviso di sviluppo e innovazione per il territorio”

Si è tenuto ieri l’incontro tra il sindaco Mario Baccini, l’assessore alle Attività Produttive Raffaello Biselli, il coordinatore provinciale di Forza Italia Alessandro Battilocchio e il capogruppo Forza Italia di Fiumicino Alessio Coronas, per fare il punto su quanto è stato fatto e quanto ancora si dovrà fare per lo sviluppo del territorio.

Nell’incontro si è parlato non solo della politica locale, ma anche della creazione della nuova Provincia e delle opportunità che potrebbe avere per il territorio.

“L’incontro ha rappresentato un’opportunità preziosa per rafforzare le sinergie tra le diverse realtà politiche e portare avanti un percorso condiviso di sviluppo e innovazione per il territorio – ha dichiarato Alessio Coronas – Durante la riunione, si è posto l’accento sulla necessità di sviluppare strategie concrete per affrontare le sfide future, perchè Fiumicino è una città in pieno sviluppo ed è fondamentale programmare azioni future da mettere in campo per procedere su questa strada”.

“Voglio sottolineare l’impegno della Giunta nel garantire non solo la crescita di Fiumicino, ma anche un dialogo costante con i cittadini – rimarca Coronas – Puntiamo non solo a far crescere Fiumicino, ma anche a continuare ad essere dalla parte dei cittadini, ascoltare le loro esigenze e dare risposte”.

“Voglio inoltre ribadire l’importanza di momenti di incontro e condivisione come questo, che risultano fondamentali per fare un bilancio delle attività svolte e per decidere le direzioni future. L’obiettivo è quello di rispondere alle istanze della comunità e di affrontare le sfide economiche e sociali che si presenteranno nei prossimi anni” ha concluso il capogruppo Forza Italia di Fiumicino