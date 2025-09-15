Fiumicino celebra Salvo D’Acquisto: memoria e futuro nelle mani dei giovani

Scuole, istituzioni e forze dell’ordine insieme per onorare l’eroe e valorizzare l’impegno degli studenti nel segno della pace

L’evento, “Un nuovo inizio tra memoria e futuro nel nome di Salvo D’Acquisto”, organizzato dall’Associazione EIP Italia Scuola Strumento di Pace ETS, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino e nell’ambito del Protocollo d’intesa con Ministero dell’Istruzione e del Merito, si terrà giovedì 25 settembre 2025 dalle 9:30 alle 13:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Fiumicino.

Ad accogliere le scuole saranno il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, e la Presidente nazionale di EIP Italia ETS.

La cerimonia, che unisce la celebrazione dell’impegno degli studenti con il ricordo di un eroe legato al territorio, vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, Associazioni, di dirigenti scolastici, docenti e studenti di diversi istituti comprensivi del territorio.

Protagonisti di pace e memoria. Il focus della mattinata sarà la premiazione degli studenti che si sono distinti nel 53° Concorso nazionale EIP Italia “Fidati della Pace”. Durante l’evento, gli studenti presenteranno i loro lavori creativi e didattici, che spaziano dalla poesia alla musica, dimostrando l’importanza della pace come scelta quotidiana.

La cerimonia sarà anche un momento per onorare la memoria di Salvo D’Acquisto, il vicebrigadiere dei Carabinieri che, il 23 settembre 1943, sacrificò la propria vita per salvare 22 innocenti. La sua storia di coraggio e altruismo rappresenta un faro per le nuove generazioni.

Nel corso della mattinata sarà presentata ufficialmente la nuova edizione del volume Poesia come pace, giunto alla trentacinquesima edizione, che raccoglie ogni anno la produzione dei laboratori di poesia di molte scuole italiane, con una presenza significativa anche dei giovani poeti delle scuole locali.