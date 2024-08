“FerragOstia Antica” dall’8 al 16 agosto arte di strada, musica, danza e visite guidate

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti

di Dario Nottola

Per oltre una settimana il Borgo di Ostia Antica e non solo sarà al centro di appuntamenti con Arte di strada, musica, danza, visite guidate. A proporli è “FerragOstia Antica”: in programma una serie di eventi gratuiti da giovedì 8 a venerdì 16 agosto. Ad idearlo l’Associazione culturale Affabulazione in collaborazione con Visit Ostia Antica Aps, L’Allegra Banderuola onlus e Siae.

L'8 ed il 9, alle 17 ed alle 18.30, con "La Torre ed il suo fiume" con l'apertura straordinaria di Tor Boacciana, alla foce del Tevere, che abbinerà una visita guidata alla performance delle attrici Chiara Becchimanzi e Viviana Mancini.

Il 10 e l’11 agosto, alle 17 e 18.30, “Le mura raccontano!” al Borgo di Ostia Antica: partendo dal moderno parco “dei Ravennati”, una guida turistica e due attori condurranno alla ricerca di tracce, materiali e strutture antiche, come strade, tombe e acquedotti, che l’abitato rinascimentale ha celato per secoli. Un itinerario inedito dal mausoleo rinvenuto durante le recenti indagini archeologiche subito fuori dall’abitato rinascimentale all’esterno del fossato del castello, fino alle tracce dell’acquedotto romano che approvvigionava l’antica città romana di Ostia Antica.

Nelle serate, poi, dal 14 al 16 in scena spettacoli nel Borgo di Ostia Antica, in Piazza della Rocca, tra teatro di strada, musica e danza (a Ferragosto, alle 22, si esibirà il gruppo Konkoba, un ensemble di percussioni, melodie, danze e ritmi dell’Africa Occidentale), performance e djset.