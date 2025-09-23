Cani in cabina: parte da Linate e atterra a Fiumicino il progetto pilota di ITA Airways

Con il supporto di Enac e del MIT, l’Italia apre la strada a un’aviazione “pet friendly” che diventa modello internazionale

di Fernanda De Nitto

Questa mattina ITA Airways ha effettuato il primo volo dimostrativo di linea, da Milano Linate all’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, trasportando a bordo due cani di grossa taglia che hanno viaggiato accanto ai loro padroni in posti dedicati, senza l’utilizzo del trasportino.

Protagonisti del viaggio sono stati Moka e Honey, rispettivamente un labrador e un meticcio, che serenamente hanno trascorso l’ora di volo sgranocchiando snack e dormendo accanto alle loro padrone entusiaste delle nuove iniziative. Insieme con loro ha viaggiato sullo stesso aereo anche il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, insieme con il Presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo e il Presidente ENAC Pierluigi Di Palma.

“Oggi è una bellissima giornata, un messaggio di civiltà ed attenzione verso tutti coloro che amano gli animali e che hanno a cuore i loro cani. Un esempio internazionale di un servizio in totale sicurezza sia per i passeggeri che per gli animali, che nella sperimentazione della rotta Milano Roma sono stati silenziosissimi – ha dichiarato il Ministro Matteo Salvini appena sceso dall’aereo – La stessa iniziativa è già stata attivata nei treni con ottimi risultati. Tutto ciò costituisce un punto di partenza per milioni di italiani che hanno un cane e che desiderano viaggiare insieme con lui, accanto a lui. E’ un progetto a cui abbiamo lavorato molto per la sua attuazione. I dubbi di qualche passeggero sono stati bissati dalla tranquillità e dal silenzio degli amici a quattro zampe. Si proseguirà con questa attività anche presso le spiagge o gli esercizi commerciali, perché tutti meritano di vivere insieme ai propri animali domestici in ogni occasione”.

Tale attività è stata avviata a seguito delle nuove disposizioni previste per il trasporto degli animali domestici in cabina adottate da Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con lo scopo di definire degli standard normativi e di sicurezza che consentano ai passeggeri di viaggiare insieme ai propri amici a quattro zampe aventi un peso massimo di 25 kg.

ITA Airway era già stata la prima compagnia aerea ad aver ampliato nel giugno 2024 lo spazio a bordo dedicato ai pet su tutti i voli nazionali, incrementando del 25% il peso massimo consentito passato dagli 8 ai 10 kg.

“Siamo davvero orgogliosi di aver effettuato questo volo dimostrativo che pone la compagnia all’avanguardia tra i vettori europei, frutto della volontà di ITA Airways e delle sue persone, che ringrazio, di essere sempre in prima linea verso l’innovazione del settore aereo – ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente ITA Airways – Questa iniziativa non è solo una nuova opportunità commerciale o un cambiamento operativo, ma una vera rivoluzione culturale che mette al centro il rispetto, la cura e l’inclusività. Continueremo a lavorare per definire le condizioni operative idonee ad introdurre progressivamente la possibilità di acquistare biglietti per gli animali domestici di peso e dimensioni superiori a quelle attualmente definite. Grazie alla collaborazione con le Istituzioni e con Enac possiamo rendere il viaggio un’esperienza migliore per tutti, persone e animali”.

“Oggi abbiamo dimostrato come l’Autorità dell’aviazione civile italiana sia all’avanguardia sia dal punto di vista del trasporto aereo, sia della civiltà – ha dichiarato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma – Far volare gli animali domestici accanto ai loro proprietari e non più in stiva, riconoscendoli come veri e propri componenti della famiglia, in linea con la revisione dell’art. 9 della Costituzione italiana, rappresenta un cambiamento culturale, prima ancora che normativo. Questo nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e del benessere di tutti i passeggeri. Domani, alla 42ª Assemblea Generale dell’ICAO a Montreal, presenterò le Linee Guida Enac insieme al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, e all’AD di ITA Airways, Joerg Eberhart. Il percorso fatto da Enac diventerà un esempio internazionale per far sì che tutto il mondo del volo sia davvero pet friendly”.

“Accogliamo con favore questa nuova iniziativa ENAC in collaborazione con ITA Airways, una vera e propria svolta attesa da milioni di viaggiatori che desiderano portare con sé, anche in volo, il proprio pet, che per molti fa parte della famiglia – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Roma, Avv. Vincenzo Nunziata – ADR è amica degli animali, nello scalo di Fiumicino abbiamo infatti quattro PET AREA per agevolare l’attesa dei nostri amici a 4 zampe e, dallo scorso maggio, abbiamo aperto il nostro Dog Relais, prima struttura in Italia e tra le primissime in Europa, all’interno di uno scalo aeroportuale dedicata al soggiorno e benessere degli amici a 4 zampe”.