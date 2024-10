Amministrazione, enti, Pro Loco e grandi aziende insieme per costruire il Brand Urbano della città di Fiumicino

Cinque gli indirizzi strategici lanciati su cui lavorare: “La città di tutti”, “La nuova città”, “La città che si muove”, “La città del futuro e dell’innovazione” e “La città sicura ed inclusiva”.

di Dario Nottola

Tutti a confronto, amministratori, enti, Pro Loco, tecnici, grandi aziende, ecc., per costruire, “insieme”, una nuova visione ed identità di città innovativa e sostenibile. È quello che può e vuole essere un “Marchio di fabbrica“: “Fiumicino non vuole essere solo una grande città ma anche una grande idea”. Così il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha introdotto oggi, in Aula consiliare, il primo “Citylab MediAree”, un laboratorio di Sviluppo Urbano promosso dall’Anci: obiettivo creare e lanciare il nuovo Brand urbano e costruire il nuovo marketing territoriale per la città, proiettata ai 100mila abitanti.

“Da oggi, con un processo condiviso ed il contributo dei principali Stakeholders del territorio – ha detto Baccini – creiamo le basi per lanciare il nuovo Brand della città, con un’immagine innovativa ed un’identità sostenibile, e non solo per un turismo mordi e fuggi. Fiumicino è un Comune giovane e policentrico, con 15 località, in controtendenza nazionale, con una crescita demografica costante. Vogliamo governare questa crescita e non subirla, valorizzando tutte le sue tante tipicità e le sue vocazioni legate all’economia del Blu, del Verde, alla navigabilità del Tevere, e racchiudendole in una forma turistica”.

Attraverso il nuovo “Marchio”, che ridisegna la città, il proposito è quello di attrarre investimenti e turismo, per una maggiore competitività. Il “laboratorio partecipato” di oggi, che non ha mancato di analizzare punti di forza e di debolezza del territorio, apre la strada, con il contributo di proposte concrete, esperienze, competenze ed idee innovative, ad una nuova visione di città, “partendo da chi sia oggi la città e capire dove vuole andare, intrecciando passato, presente e futuro”. Cinque gli indirizzi strategici lanciati su cui lavorare: “La città di tutti”, “La nuova città”, “La città che si muove”, “La città del futuro e dell’innovazione” e“La città sicura ed inclusiva”.