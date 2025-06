Viabilità, Disciplina traffico provvisorio nella rotatoria tra via Coni Zugna, via della Scafa e via Redipuglia

Lavori di collegamento fibra ottica dalle 22:00 del 27 alle 06:00 del 28 Giugno A partire dalle ore 22 del 27 giugno fino alle ore 6 del 28 giugno, verranno effettuati i lavori di collegamento della fibra ottica centrale ad Isola Sacra. Per poter permettere il regolare svolgimento delle operazione sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria: – Chiusura temporanea al transito veicolare della rotatoria tra Via Coni Zugna, Via della Scafa e Via Redipuglia: preavviso di lavori in corso, limite di velocità 30 km/h; – Divieto di sosta/fermata zona rimozione sul tratto interessato dai lavori. (Immagine da web)