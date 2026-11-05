WWF in campo per il lupo: a Macchiagrande di Fregene il 21 e 22 novembre incontri pubblici divulgativi

Il WWF punta a promuovere una conoscenza della specie basata su dati scientifici, dialogo e partecipazione dei cittadini

di Dario Nottola

Sabato 21 e domenica 22 novembre l’Oasi WWF di Macchiagrande, a Fregene, ospiterà incontri pubblici divulgativi sulla presenza del lupo. Raccogliere dati sulla presenza del lupo nei diversi contesti territoriali italiani e promuovere attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini: è, infatti, questo l’obiettivo per cui, nel 2021, il WWF Italia ha avviato il progetto “Osservatori Lupo”, una rete nazionale di gruppi volontari locali adeguatamente formati e coordinati dagli esperti dell’associazione.

Ora, nel suo 60° anniversario e in un periodo storico complesso per il lupo e la coesistenza tra questa specie e l’uomo, il WWF Italia lancia la prossima importante iniziativa, in cui saranno protagonisti proprio gli Osservatori Lupo e alcune Oasi WWF da nord a sud. Il weekend del 21 e 22 novembre sarà dedicato al lupo, con l’iniziativa “Incontri con il lupo – Dalla conservazione alle nuove sfide per la coesistenza”, in cui staff e volontari dell’associazione saranno impegnati in eventi divulgativi, incontri pubblici e attività sul territorio finalizzati a promuovere una conoscenza della specie basata su dati scientifici, dialogo e partecipazione dei cittadini.

Il weekend di novembre si accompagna ai numerosi incontri pubblici con i cittadini e le amministrazioni sul tema lupo, che l’associazione organizza su tutto il territorio nazionale durante l’anno. L’iniziativa del 21 e 22 novembre nasce dall’esigenza di iniziare una nuova importante campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in una fase storica particolarmente significativa per la conservazione del lupo, caratterizzata dall’espansione della specie anche in aree di pianura e periurbane, dall’allarmismo diffuso da media e politica e dal cambiamento del quadro normativo europeo.

Il ruolo delle Oasi e degli Osservatori in questo momento storico è fondamentale per l’associazione. Queste realtà svolgono attività di monitoraggio, raccolta e verifica di segnalazioni, collaborazione con enti e istituzioni e organizzazione di incontri pubblici. Il loro lavoro contribuisce a diffondere conoscenze scientificamente corrette sul lupo e a favorire una convivenza più consapevole tra uomo e fauna selvatica. In un contesto segnato ancora da disinformazione e dal recente declassamento dello stato di conservazione della specie a livello europeo, assume un’importanza crescente informare e sostenere l’accettazione sociale di una specie chiave per la natura.

Programma 21 e 22 novembre

Incontri pubblici e attività di sensibilizzazione nelle Oasi WWF

Oasi WWF di Valpredina (BG) – Lombardia (21 novembre)

Oasi WWF dei Ghirardi (PR) – Emilia-Romagna (21 e 22 novembre)

Oasi WWF di Macchiagrande (RM) – Lazio (21 e 22 novembre)

Oasi WWF Gole del Sagittario (AQ) – Abruzzo (21 novembre)

Oasi WWF Cratere degli Astroni (NA) – Campania (22 novembre)

Punti informativi nelle piazze