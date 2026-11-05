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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 5 Novembre 2026

Litorale romano, al via visite guidate gratuite lungo il Tevere

Otto appuntamenti tra novembre e dicembre alla scoperta del patrimonio naturalistico e archeologico

 

 

di Dario Nottola

 

Al via “Lungo le sponde del Tevere nella Riserva Litorale Romano“, l’iniziativa promossa da CEA Litorale Romano APS (già Cyberia idee in rete APS) e realizzata con il contributo della Regione Lazio (Assessorato Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei Rifiuti, Demanio e Patrimonio).

 

L’obiettivo: valorizzare, far conoscere e promuovere la fruizione sostenibile del tratto finale del bacino del Tevere, fondendo la straordinaria ricchezza naturalistica con l’immenso patrimonio storico-archeologico del territorio del litorale.

 

 

Il progetto si rivolge sia alle scuole locali (con 8 moduli didattici tra lezioni e laboratori) sia alla cittadinanza, offrendo un ricco programma di visite guidate gratuite nel fine settimana, pensate per il benessere all’aria aperta e la riscoperta locale.

 

 

Calendario completo delle visite guidate gratuite:

  • 14 novembre: Parco del Drago (Dragona)

  • 15 novembre: l’argine sul Canale di Fiumicino (Episcopio di Portus)

  • 21 novembre: Parco d’Affaccio di Ostia Antica

  • 22 novembre: Borgo e Castello di Giulio II

  • 28 novembre: Tor di Valle (in bici)

  • 29 novembre: Casal Bernocchi e l’antica Ficana

  • 5 dicembre: Tor San Michele

  • 6 dicembre: l’area archeologica di Ostia Antica

 

Modalità di partecipazione: per garantire una fruizione ottimale, i posti sono limitati (massimo 30 partecipanti, ridotto a 25 per la visita al Castello di Ostia Antica).

Prenotazione obbligatoria: inviare un messaggio WhatsApp al 3274564966.

 

(Foto dal sito)

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