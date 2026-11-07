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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 7 Novembre 2026

Sicurezza: riattivate 49 telecamere di videosorveglianza

Baccini: “Puntiamo a innalzare il livello di sicurezza della città

 

 

Il Comune di Fiumicino prosegue il percorso di rafforzamento della sicurezza urbana attraverso il ripristino del sistema di videosorveglianza. Sono 49 le telecamere riattivate in otto diverse località: Aranova, Isola Sacra, Fiumicino Paese, Focene, Fregene, Maccarese, Passoscuro e Torrimpietra.

 

L’intervento rappresenta la prima fase di un programma più ampio, attraverso il quale l’Amministrazione comunale sta lavorando per ripristinare progressivamente ulteriori dispositivi e garantire una copertura sempre più capillare del territorio.

 

 

“La videosorveglianza è uno strumento strategico a supporto delle attività di prevenzione e controllo del territorio – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Il nostro impegno è quello di recuperare e valorizzare le infrastrutture esistenti, attraverso una programmazione che consenta di ampliare la copertura e rafforzare i mezzi a disposizione delle autorità competenti. Puntiamo a innalzare il livello di sicurezza della città, garantendo una presenza sempre più capillare dei sistemi di videosorveglianza nelle diverse località, per prevenire i fenomeni di illegalità e tutelare la qualità della vita dei cittadini.” conclude il Primo Cittadino.

 

 

 

 

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Baccini videosorveglianza
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