Servizi Civici S.p.A., scadenza il 15 dicembre per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali

Per facilitare l’accesso alla procedura, Servizi Civici S.p.A., società partecipata del Comune di Fiumicino, ha realizzato il Portale della Definizione Agevolata, una piattaforma digitale che permette di verificare in “modo semplice e immediato” la propria situazione debitoria, conoscere i benefici applicabili e presentare direttamente online la domanda di adesione, senza necessità di recarsi agli sportelli.

La procedura interessa le posizioni debitorie relative a IMU, TARI, Imposta di Soggiorno, Canone Unico Patrimoniale e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. È inoltre possibile regolarizzare, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale, gli omessi o carenti versamenti relativi agli anni dal 2021 al 2025 e le dichiarazioni omesse o inesatte riferite agli anni dal 2020 al 2025 per IMU, TARI, Imposta di Soggiorno e Canone Unico Patrimoniale.

“La Definizione Agevolata rappresenta una concreta possibilità di regolarizzare la propria posizione a condizioni particolarmente favorevoli, consentendo, nei casi previsti dal Regolamento, l’abbattimento di sanzioni, interessi, maggiorazioni e altri oneri accessori. Per agevolare ulteriormente i contribuenti, è prevista la possibilità di rateizzare gli importi dovuti fino a 54 rate bimestrali, con applicazione di un tasso agevolato del 3%, rendendo così più sostenibile il percorso di regolarizzazione”, viene spiegato.