Servizi Civici S.p.A., scadenza il 15 dicembre per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali

Disponibili sul portale dedicato la verifica della posizione debitoria, il calcolo dei benefici e la presentazione online della domanda
di Dario Nottola
Si avvicina la scadenza del 15 dicembre 2026, termine ultimo per aderire alla Definizione Agevolata delle Entrate Comunali, l’opportunità introdotta dal Comune di Fiumicino che consente a cittadini e imprese di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando di importanti agevolazioni.
Per facilitare l’accesso alla procedura, Servizi Civici S.p.A., società partecipata del Comune di Fiumicino, ha realizzato il Portale della Definizione Agevolata, una piattaforma digitale che permette di verificare in “modo semplice e immediato” la propria situazione debitoria, conoscere i benefici applicabili e presentare direttamente online la domanda di adesione, senza necessità di recarsi agli sportelli.
La procedura interessa le posizioni debitorie relative a IMU, TARI, Imposta di Soggiorno, Canone Unico Patrimoniale e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. È inoltre possibile regolarizzare, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale, gli omessi o carenti versamenti relativi agli anni dal 2021 al 2025 e le dichiarazioni omesse o inesatte riferite agli anni dal 2020 al 2025 per IMU, TARI, Imposta di Soggiorno e Canone Unico Patrimoniale.
“La Definizione Agevolata rappresenta una concreta possibilità di regolarizzare la propria posizione a condizioni particolarmente favorevoli, consentendo, nei casi previsti dal Regolamento, l’abbattimento di sanzioni, interessi, maggiorazioni e altri oneri accessori. Per agevolare ulteriormente i contribuenti, è prevista la possibilità di rateizzare gli importi dovuti fino a 54 rate bimestrali, con applicazione di un tasso agevolato del 3%, rendendo così più sostenibile il percorso di regolarizzazione”, viene spiegato.
Attraverso il Portale della Definizione Agevolata, accessibile tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), i contribuenti possono verificare la propria posizione, individuare gli atti ammessi alla definizione, calcolare il risparmio ottenibile, presentare la domanda e monitorare lo stato della pratica fino alla conclusione del procedimento.
Sia il sito istituzionale di Servizi Civici S.p.A. sia il Portale della Definizione Agevolata mettono inoltre a disposizione tutta la documentazione necessaria. In particolare, è possibile consultare il Regolamento per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali, approvato dal Consiglio Comunale di Fiumicino, contenente requisiti, modalità di adesione, benefici, rateizzazioni e tutte le condizioni previste per accedere alle agevolazioni.
Con l’avvicinarsi della scadenza del 15 dicembre, Servizi Civici S.p.A. invita tutti i contribuenti interessati “a non attendere gli ultimi giorni utili e a verificare tempestivamente la propria posizione, così da valutare con la necessaria serenità i vantaggi della procedura e completare l’adesione entro i termini previsti”.
Per informazioni è possibile consultare il sito www.servizicivicispa.it, mentre l’accesso diretto al Portale della Definizione Agevolata è disponibile all’indirizzo https://definizioneagevolata.servizicivicispa.it.