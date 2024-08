Viadotto Aeroporto, tolte le restrizioni nella carreggiata direzione Ostia

Rimangono al momento le limitazioni nella carreggiata sulla direzione opposta, verso l’aeroporto, dove si può procedere solo su una corsia.

Sono state tolte, in carreggiata direzione Ostia, le restrizioni viarie, rappresentate da corsie ridotte, sul viadotto di via dell’Aeroporto, struttura nevralgica nei collegamenti tra Fiumicino ed Ostia.

Gli addetti Anas, al lavoro da ieri, hanno tolto il cantiere di lavoro e stanno adeguando la segnaletica sul tratto di circa 800 metri mentre permangono, per il momento, le limitazioni nella carreggiata sulla direzione opposta, verso l’aeroporto, dove si può procedere solo su una corsia. La misura era stata preannunciata il 27 giugno scorso in una conferenza stampa, da parte del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e del responsabile Struttura Territoriale di Anas Lazio, Marco Moladori, per rispondere alla necessità di migliorare la viabilità in vista del Giubileo 2025, sul viadotto di via dell’Aeroporto, che da tempo è interessato da restrizioni viarie dopo i lavori preliminari, terminati a luglio 2023, in vista della demolizione e ricostruzione degli impalcati per 650 metri che avverrà probabilmente dopo l’evento giubilare.

Il viadotto è un’ infrastruttura strategica, vicina all’Aeroporto Leonardo da Vinci, e per i collegamenti tra Ostia e Fiumicino: l’obiettivo – era stato annunciato in conferenza – della progressiva riapertura delle carreggiate con due corsie per senso di marcia “sarà fondamentale per gestire l’aumento del traffico previsto, riducendo i disagi per gli utenti e migliorando la circolazione sulla A91 Roma-Fiumicino e nelle aree circostanti”, visto che la statale 296 “della Scafa” è percorsa ogni giorno da migliaia di pendolari e visitatori”.