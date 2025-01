TARI, compostaggio: entro il 31 gennaio il rinnovo riduzione

La richiesta va presentata ogni tre anni, pena la decadenza dell’agevolazione

Come prevede il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti del Comune di Fiumicino, la richiesta di riduzione della TARI del 20% per attività di compostaggio domestico, deve essere rinnovata ogni tre anni, entro e non oltre il 31 gennaio, pena la decadenza dell’agevolazione.

Per il riconoscimento della riduzione riservata ai soli cittadini residenti nel Comune di Fiumicino e alle utenze domestiche dotate di spazio verde esterno (orto o giardino) di almeno 25 mq, la condizione essenziale è l’assenza di debiti concernenti la Tariffa Rifiuti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione e il possesso di uno strumento utile alla pratica di compostaggio (compostiera, contenitore in rete a maglia fine con coperchio, etc.).

Per scaricare il modello di rinnovo del compostaggio domestico … clicca qui

Nel caso di una nuova domanda, se si presenta la richiesta entro il 31 gennaio, l’agevolazione sarà valida già nel 2025. Se invece si va oltre questo termine si avrà la riduzione dal 2026. Per informazioni consultare la sezione dedicata al tributo su www.fiumicinotributi.it – Servizio TARI: 06/65043253