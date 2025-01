Vela: l’evento “Clic on bord” accende il Campionato invernale di Roma

All’armatore Gabriele Pucillo di Twelve il premio per lo scatto migliore

di Umberto Serenelli

La quinta giornata di regate all’insegna dell’evento “Clic on bord” per le imbarcazioni iscritte al Campionato invernale di Roma. La 44ma edizione del tradizionale appuntamento, organizzata dal Circolo Velico Fiumicino, aperta agli appassionati di vela è giunta alla quinta regata.

“Anche le due prove che si sono svolte nel tratto di mare tra il pontile e il porto di Ostia hanno rispettato il pronostico – precisa Franco Quadrana, presidente del Circolo di viale Traiano – Personalmente ho apprezzato la grintosa regata dell’imbarcazione m.ART e di Pv Semper Fox di Paolo Colangelo. A fine campionato contiamo di arrivare alle 14 prestazioni per consentire agli armatori di poter scartare quelle meno performanti e disporre di una decina di prove valide a fine stagione”.

Nella classifica generale Irc la categoria Regata vede in testa il guscio Kalima, seguito da Geex dello skipper Angelo Lobinu che dovrà guardarsi da Nautilus-Mai Tai Roa dell’esperto Giuseppe Stillitano. Leader della Gran crociera è lo scafo Bijou e alle sue spalle Joshua di Emma Albani e lo scafo Gaia di Andrea Proietti. Nella categoria Vele bianche il timoniere Carlo Di Carlo è al vertice del raggruppamento con Felgiva ma dovrà guardarsi da Garota di Romeo Piperno e dalla sorprendente Bassa marea. Nella classe Minialtura la barca Spiffero dell’armatore Guglielmo Carducci si gode il primato anche se De Ja Vu di Fabrizio Fiorentino si prepara allo sgambetto assieme a Sea Star, in terza posizione, di Gianni Nobile. Tutti gli equipaggi iscritti al campionato torneranno in acqua l’ultima domenica di gennaio.

Nel corso del pasta-party, presso la sede del Circolo, si è svolta la premiazione dell’evento “Clic on bord” a cui hanno preso parte tutti gli iscritti che hanno effettuato una serie di fotografie durante lo svolgimento delle precedenti regate. Il premio del migliore scatto è andato all’armatore Gabriele Pucillo di Twelve (nella foto) che è riuscito a catturare l’essenza della vita in mare durante le regate, inclusi i dettagli tecnici e le manovre degli equipaggi.

L’espressione dei protagonisti durante gli sforzi in barca per superare l’avversario è stata immortalata dagli altri regatanti che hanno preso parte all’originale iniziativa. Tutti clic che finiranno in una foto gallery sul sito del Circolo.

“La scelta dell’immagine premiata, tra le tante prese in esame, si è incentrata sulla particolare cura dell’inquadratura e sulla disinvoltura di andare in mare su una barca a vela – precisa Francesca Lo Forte della giuria – Plaudo al concorso perché è stato un valore aggiunto al campionato da cui è emerso non solo l’impegno sportivo ma anche quello artistico degli skipper durante una regata impegnativa”.